Seis pasos para retirar sus cesantías ante crisis por el coronavirus

Como medida de excepción, ante los efectos que está teniendo en el mercado laboral la orden de cuarentena impartida por las autoridades gubernamentales, los colombianos afiliados a los fondos de pensiones privados (AFP) quedaron facultados para hacer retiros parciales del ahorro de las cesantías, siempre y cuando sus ingresos se hayan visto disminuidos en esta coyuntura.

No obstante, quienes vaya a hacer uso de estos recursos, tendrán que llenar unos requisitos básicos para hacer el trámite ante la entidad donde tenga las cesantías (Porvenir, Colfondos, Horizonte y Skandia).



Según lo dispuesto por la Superintendencia Financiera (Circular Externa 013 de marzo de 2020), las personas que requieran de dicho dinero deben tener en cuenta los siguiente:



1. El pago por retiro parcial estará limitado al saldo disponible en la cuenta individual de cesantías de cada afiliado.



2. Durante el tiempo que permanezcan esta emergencia económica, no se requiere adelantar el trámite de manera presencial.



3. Todo el proceso deberá hacerse preferiblemente a través de canales virtuales o remotos como sitios web, call center, sistema de audio-respuestas, aplicaciones móviles (apps), entre otros.



4. Las AFP pueden establecer mecanismos excepcionales para los casos en los cuales el trabajador no cuente con acceso a Internet o no se encuentre bancarizado.



5. Para adelantar el proceso de retiro parcial de cesantías, los trabajadores deben adjuntar a la solicitud una certificación de disminución de ingresos que emita su empleador con la siguiente información: nombre o razón social del empleador junto al tipo y número de identificación; nombre y apellidos del trabajador y tipo y número de identificación; datos de contacto del empleador; salario devengado por el trabajador a 1 de marzo de 2020; monto de la disminución del ingreso mensual del trabajador y periodo objeto de la reducción del ingreso.



6. Recuerde que la certificación emitida por el empleador será válida para todas las solicitudes mensuales de retiro parcial de cesantías autorizado por el artículo 3 del Decreto 488 de 2020.



A mediados de febrero los empleadores colombianos les consignaron a sus trabajadores cesantías por más de 8,9 billones de pesos, lo que representó un aumento del 6,6 por ciento en términos reales frente al recaudo de las cesantías consignadas en 2019.



Hasta diciembre pasado las AFP tenían cerca de 8 millones de a afiliados en cesantías, según datos de la Superfinanciera



