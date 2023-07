La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha implementado un mecanismo para aquellos usuarios que no pueden recuperar su contraseña de ingreso a los Servicios Informáticos de la institución.

(Lea también: Dígito de verificación NIT: ¿qué es y cómo funciona?).

De esta manera, ya no tendrán que solicitar una cita o acudir a un punto de atención para actualizar su Registro Único Tributario (Rut).

Este servicio está disponible para personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: aquellos que no recuerden la contraseña de ingreso a los Servicios Informáticos de la Dian, quienes no tengan un correo electrónico registrado en su Rut, o los individuos que no recuerden la contraseña del correo electrónico informado en su Rut.

Para solicitar la recuperación de contraseña del Muisca, los usuarios deben comunicarse a la línea en Bogotá 307 8064, de lunes a viernes de 8 a. m. a 7 p. m. y los sábados de 8 a 12 m.

(Siga leyendo: Haga cuentas: estas son las obligaciones tributarias para el segundo semestre de 2023).

También pueden solicitar este servicio a través de los kioscos virtuales de autogestión ubicados en las Cámaras de Comercio, centros comerciales y alcaldías. Puede consultar la ubicación de estos kioscos en el siguiente enlace: https://www.dian.gov.co/Paginas/Quioscos-Virtuales-de-Autogestion.aspx.

Facebook Twitter Linkedin

Este mecanismo le permitirá recuperar su contraseña sin necesidad de pedir una cita. Foto: iStock

Es importante tener en cuenta que, para llevar a cabo las validaciones de identidad necesarias al solicitar la recuperación de contraseña Muisca, es necesario tener a mano el documento de identificación y seguir el procedimiento indicado en la línea de atención y en los kioscos.

(De interés: Estos son los códigos de actividades económicas de la Dian).

Una vez completado exitosamente el procedimiento de recuperación de contraseña, es imprescindible que el usuario habilite nuevamente su cuenta ingresando a www.dian.gov.co y seleccionando la opción 'Usuario Nuevo'.



La entidad recuerda que, a través de los servicios en línea de la Dian, usted puede gestionar sus trámites y servicios de manera autónoma.

La Dian abrió 4.700 vacantes de empleo en el país

Más noticias en EL TIEMPO

¡Tome nota! Anuncian la modalidad del segundo pago del programa Renta Ciudadana

Estas son las razones que impiden que la inflación en Colombia baje más rápido

Estos son los carros que menos gastan gasolina en Colombia

VALERIA CASTRO VALENCIA

​*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de la página web oficial de la Dian, y contó con la revisión de la periodista y un editor.