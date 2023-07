El Baloto se juega dos veces a la semana, y es administrado por el Operador Nacional de Juegos (ONJ). El principal propósito es adivinar correctamente todos los números seleccionados, permitiendo al ganador llevarse el bote acumulado.

De acuerdo con la información proporcionada en su sitio web oficial, el Baloto presenta dos variantes para participar: el juego clásico y la opción de "revancha".

En ambos casos, los jugadores tienen que seleccionar cinco números del 1 al 43 y un número adicional, conocido como la súperbalota, del 1 al 16. La selección debe ser sin repeticiones y puede realizarse en cualquier secuencia.



El premio acumulado para este 15 de julio del Baloto es de 5.600 millones de pesos, mientras que el del Baloto revancha es de 4.800 millones.

¿Cómo reclamar los premios del baloto?

El Operador Nacional de Juegos explica que, en primer lugar, los ganadores de cualquier categoría deben asegurarse de que su tiquete esté intacto y sin daños.



Para cobrar premios de menor cuantía a 182 UVT ($7'718.984), los participantes simplemente deben acudir a un punto de venta Baloto.



Por otro lado, los premios de cuantía igual o superior a 182 UVT requieren que la persona se presente en una sucursal fiduciaria autorizada con su tiquete original. En caso de haberlo adquirido de manera digital, deberá presentarse impreso.



Además, será necesario mostrar el documento de identidad y su respectiva copia, además de diligenciar el formulario para pago de premios.

El Baloto se juega dos veces a la semana. Foto: Baloto

Las sucursales autorizadas para el pago de premios se encuentran en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Si el ganador no reside en estas ciudades, deberá desplazarse a la más cercana.

- Bogotá: Carrera 13 # 26 a - 47 piso 9° y 10°.

- Cali: Carrera 4 # 7 - 61 piso 5.

- Medellín: Calle 3 sur # 41 - 65 Oficina 501.

- Barranquilla: Carrera 51 b # 80 - 58 Oficina 1601.

- Bucaramanga: Calle 44 a #29 a - 05. Piso 2. Barrio Sotomayor.

El horario de atención para la cancelación del dinero es de lunes a viernes de 8 a.m. a 11 a.m. Los pagos se realizarán mediante cheque de gerencia, aunque también se podrá solicitar un abono en cuenta por transferencia bancaria.



Para aquellos que hayan ganado el gran acumulado de Baloto o Revancha, deben comunicarse con la Fiduciaria de Occidente en Bogotá para programar una cita.



Es importante tener en cuenta que si el premio no es reclamado en los 365 días posteriores al sorteo, este será transferido al sector salud, de acuerdo con el artículo 12 de la ley 1393 de 2010, y ya no podrá ser cobrado.

VALERIA CASTRO VALENCIA

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información del Operador Nacional de Juegos (ONJ) y artículos de EL TIEMPO, y contó con la revisión de la periodista y un editor.