¿Cómo recibir devolución del IVA en abril y saber si es beneficiario?

Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento de Nacional de Planeación (DNP) aseguró que a partir de abril, el Gobierno devolverá el IVA a 2 millones de hogares colombianos. Conozca cómo recibir devolución del impuesto en abril y cómo saber si si es beneficiario.

Rodríguez aseguró que el año pasado se llegó a 1 millón de hogares bajo dicho mecanismo: los beneficiarios del programa que se escogen, se les hace la devolución del IVA a través de un giro cada dos meses.



“Son hogares que están en situación de pobreza extrema actualmente y, como colombianos, tenemos la obligación de mantener este programa en el tiempo”, afirmó.

¿Cómo saber si es beneficiario?

Para obtener la devolución de IVA es importante estar inscrito en el Sisbén en alguno de los programas sociales, es decir, Familias en Acción o Colombia Mayor.



Si se encuentra en una situación vulnerable y no está inscrito en estos programas, deberá solicitar una encuesta al Sisbén. En caso de recibir apoyo económico de otros programas del Gobierno, acceder a la devolución del IVA no le va a afectar los beneficios que ya posee.



Debe tener en cuenta que las zonas priorizadas para la devolución del dinero, que equivale a 75.000 pesos, son evaluadas por el Departamento Nacional de Planeación, según las mediciones de pobreza del DANE.



Los ciudadanos no deben realizar ninguna postulación ni proceso de inscripción. Simplemente podrán consultar en la página de Devolución del IVA si recibirán estos recursos ingresando datos básicos.



¿Cuándo podrá recibir la devolución del IVA?

Al igual que el año anterior, serán cinco pagos durante el 2021 y el primero de ellos se realizará en marzo. Los mismos se efectuarán cada dos meses, como lo confirmó Susana Correa, directora de Prosperidad Social.



Durante 2020, el millón de beneficiarios recibieron un total de $375.000 divididos en cinco pagos de $75.000. Los hogares cubiertos recibirán $76.000 en cada giro correspondiente a la Devolución del IVA en este 2021.



