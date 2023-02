Puede recibir dinero fácilmente desde el exterior con el servicio ‘A un Nequi de distancia', el cual permite aceptar remesas de cualquier parte del mundo que envían sus amigos, familiares o conocidos a través de la empresa especializada RIA Money Transfer.



“Una remesa es el envío internacional de plata que un familiar o un amigo que se encuentra en el extranjero realiza a través de la red de una remesadora aliada de Nequi y entrega a favor de una persona en Colombia que tenga Nequi”, detalla la plataforma financiera en su página web.

En otras palabras, las remesas son dinero que sus familiares o amigos le envían desde el exterior, a través de la red remesadora aliada de Nequi, encargada de entregar el monto a la persona en Colombia.

¿Cómo recibir su dinero desde el extranjero?



Lo primero que deberá hacer será ingresar a Nequi. Acto seguido, tendrá que dirigirse a la zona de notificaciones (la campana que se encuentra en la esquina superior derecha). Si le han enviado una remesa, allí encontrará la notificación. Deberá aceptarla.



Si es la primera vez que recibe una remesa, deberá inscribirse al abono automático, que se realiza solo una vez.

Para saber cómo inscribir su abono automático, siga los siguientes pasos:

1. Entre a su Nequi.



2. Diríjase a la campanita de notificaciones, que se encuentra en la esquina superior derecha de la aplicación.



3. Encuentre el mensaje enviado de la remesa y acepte.



4. Llene los datos que le solicita la aplicación. Según explica Nequi en su página web, están relacionados con ubicación, ocupación y cédula.



5. Cuando termine, oprima listo, y acepté los términos y condiciones.



6. Finalmente, elija un numeral cambiario que esté asociado a la razón por la cual le envían la plata de la remesa. Es muy importante, ya que Nequi es el encargado de realizar las declaraciones de cambio a su nombre.



Recuerde que esto solo debe hacerlo una vez. La próxima vez que le envíen una remesa en Nequi no tiene que diligenciar nada, la aplicación le notificará cuando llegue el dinero con un mensaje de texto.

Desde cualquier parte del mundo puede hacer sus transacciones con unos cuantos pasos. Foto: iStock

¿Cómo enviar remesas desde el exterior?



La persona que se encuentra en el extranjero debe buscar una sede de RIA Money Transfer o puede hacerlo desde su página oficial https://app.riamoneytransfer.com/es-us/.



Actualmente, la aplicación no se encuentra disponible en Google Play para la región, pero desde otros países puede descargar la aplicación sin problema alguno.

¿Cuánto puedo recibir en mi Nequi?



La cantidad de dinero que puede recibir dependerá de su Nequi. Si su cuenta tiene topes, dependerá del saldo que tenga. En caso de que no existan topes, el monto dependerá de las regulaciones por ley que debe cumplir la plataforma referente a dinero del exterior.

“Si recibes una remesa y no puedes recibirla por los topes, te llegará una notificación y podrás romperlos para recibirla de una en tu Nequi. Si pasados 14 días, aún no puedes recibirla por topes, la remesa se rechazará y debes pedirle a tu amigo que te envíe la plata de nuevo”, explica Nequi.

La persona que le envía la remesa conocerá la tasa de cambio cuando haga el movimiento. Foto: iStock

¿Cuáles son las tasas y tarifas?



Nequi no le cobra por recibir remesas, la tasa de cambio con la que llega la remesa puede consultarla en el detalle del movimiento. Recuerde que esa tasa no es exactamente igual a la TRM (Tasa Representativa del Mercado), sino que es una tasa internamente pactada por las remesadoras aliadas.



La persona que enviará la remesa conocerá la tasa de cambio cuando haga el movimiento y equivale al monto en pesos colombianos que recibirá en Nequi.

Todos los beneficios de las remesas



Según Nequi, las remesas tienen muchos beneficios, lo que las hace una de las opciones más rápidas y fáciles. A continuación, algunas de sus ventajas.

-Todo es digital, no necesita salir de su casa, ni tampoco hacer papeleos.

-No tiene costos adicionales.

-Su plata estará segura.

-Luego de inscribirse al abono automático, no tendrá que llenar de nuevo los datos.

-La aplicación le notificará cuando el dinero haya llegado a su cuenta.

-La aplicación dejará consultar la tasa de cambio con la que llega la remesa y los -detalles del movimiento.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO