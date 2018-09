Así subirían de precio 12 productos si aprueban cargarlos con IVA

Rodrigo Rusink, un bogotano que habitualmente hace su mercado en una tienda de cadena, no está de acuerdo con lo que pretende hacer el Gobierno al gravar todos los productos de la canasta familiar con el IVA. “Cualquier reforma que conduzca a afectar la canasta familiar tiene que ser mala. Ese cuentico de que después devolverán el excedente de lo que hayan pagado sobre IVA a los que tengan derecho a ese beneficio, es un cuento chino. Por supuesto no podemos aceptar ese tipo de cosas”, dice.



La afirmación le sale natural y refleja la preocupación de los colombianos, que surgió desde que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunciara que le iba a poner IVA a toda la canasta familiar.

Fuimos al supermercado a hacer compras, escogimos 12 productos que hoy no tienen IVA y les aplicamos un incremento del 16 % (ver el gráfico). Esto, suponiendo que ese sea el porcentaje que se apruebe en la reforma tributaria. Es importante precisar que hasta ahora no se ha definido un porcentaje exacto.

Pero la reforma plantea igualmente unificar el IVA y que sea el mismo porcentaje aplicado a todos los productos de la canasta básica. Así las cosas, artículos que hoy están gravados con el 19%, como los detergentes o la ropa, en la práctica bajarían. Veamos la siguiente tabla.

Según sustentó el ministro Carrasquilla en la Convención Bancaria en Cartagena, un estudio del 2013 que tiene como base el consumo de los hogares colombianos, los precios y la tasa de IVA muestra cómo los hogares más pobres del país se ahorrarían 18.000 pesos en el pago del impuesto si toda la canasta estuviera gravada, mientras que los hogares de más ingresos se ahorrarían 278.000.



Según informó EL TIEMPO, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), en cabeza de Jorge Bedoya, manifiesta su desacuerdo porque sería generar un impacto a productos como arroz, pollo o huevos; mientras que para el centro de estudios económicos Anif, la medida generaría ingresos públicos para hacer mayor inversión social, lo que generaría equidad.



La discusión está candente y José Andrés Romero, el nuevo director de la Dian, entró en ella diciéndole en entrevista a este diario que “tenemos que buscar un sistema tributario más equitativo. El beneficio tributario de tener bienes excluidos del IVA lo está aprovechando el que más recursos tiene. No los pobres… A los pobres, devolverles lo pagado. ¿Cómo? Vía Familias en Acción o dando la cédula para que verifiquen que es del Sisbén y pueda recibir la devolución automáticamente”.



En carta blanca, las personas que tienen Sisbén estarán exoneradas del pago del IVA en todos los productos de la canasta familiar.



El tema está servido y todavía no se sabe cuánto sería el incremento del IVA o si el actual gravamen del 19 % bajará, porque justo eso es lo que se pretende, universalizar el valor del impuesto.



Lo único cierto es que la siguiente lista de productos que hoy no tienen IVA del 0 %, o que tienen el 5%, o incluso el 19 % sufrirán modificaciones si se aprueba la reforma tributaria.

UNIDAD DE DATOS

EL TIEMPO