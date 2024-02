Así quedan los subsidios de vivienda con el aumento del salario mínimo en 2024

Para el 2024, el Gobierno nacional determinó por decreto que el alza para el salario mínimo legal vigente es de 12,07 por ciento.



Esto quiere decir que el salario pasó de los 1,1 millones de pesos a 1,3 millones pesos para el 2024. Adicional a ello, el auxilio de transporte subió un 15 por ciento hasta los 162.000 pesos.

Con este ajuste, no solamente cambia el salario de los colombianos y es que los subsidios también presentan un aumento, como es el caso de los diferentes subsidios de vivienda.

¿Cómo quedan los subsidios de vivienda en 2024?

La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco Campuzano, informó que la meta de asignación es de 50.000 subsidios anuales, que ya tienen asegurada la cobertura a la tasa de interés. En total, serán 200.000 subsidios en todo el Gobierno.



En detalle, para 2024, Mi Casa Ya ofrece un subsidio a la cuota inicial equivalente a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), para hogares clasificados entre los subgrupos A1 y C8 de Sisbén IV, que equivale a $39 millones, y a los hogares entre C9 y D20 se les otorga un subsidio equivalente a 20 SMMLV, es decir, $26 millones.

Verifique no se trate de una estafa, pida el Certificado de Tradición y Libertad del inmueble. Foto: iStock

¿Cómo acceder a Mi Casa Ya?

• Seleccionar la vivienda tipo VIS o VIP de su preferencia.



• Acudir al establecimiento de crédito o entidad de economía solidaria de preferencia del hogar, para iniciar el proceso de compra de vivienda.



• Estas entidades hacen una primera validación de requisitos a través de la plataforma que opera el programa, en la que se determina si se cumple con el requisito de Sisbén IV (hasta D20), no ser propietario de vivienda y no haber recibido subsidio de vivienda o cobertura anteriormente.



• En caso de cumplir con estos requisitos, se gestiona el crédito hipotecario o leasing habitacional con el establecimiento de crédito o entidad de economía solidaria.



• Estas entidades realizan el cargue de la documentación requerida en la plataforma del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: minvivienda.gov.co



Subsidio por caja de compensación

Por otro lado, quienes están afiliados a caja de compensación pueden solicitar un subsidio para la compra de casa nueva y el decreto 1533 de 2019 establece que el valor de dicho subsidio está sujeto a los ingresos mensuales del hogar.



Por ejemplo, si los ingresos del hogar están entre 0 y 2 salarios mínimos (hasta $ 2'600.000), el valor del subsidio será de 30 salarios mínimos. Es decir, para 2024 la ayuda de la caja de compensación será de $ 39'000.000.



Si los ingresos del hogar están entre 2 y 4 salarios mínimos ( $2'600.001 a $ 5'200.000), el valor del subsidio será de 20 salarios mínimos o $ 26'000.000.



Entre los requisitos para acceder al subsidio de la caja están:



• No tener ingresos superiores a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.



• No ser propietario o poseedor de vivienda en el territorio nacional.



• No haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda.



Para adelantar el trámite pertinente, debe acercarse a su caja de compensación. Allí también le señalarán cuánto tiempo de antigüedad o afiliación debe cumplir para recibir el subsidio, ya sea si es trabajador dependiente o independiente.

