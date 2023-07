En un mundo cada vez más digitalizado, el comercio electrónico y los modelos de negocio innovadores están ganando popularidad rápidamente. Una de estas estrategias es el ‘dropshipping’, un modelo en el que los emprendedores pueden vender productos en línea sin tener que preocuparse por el inventario o el envío.



(Le puede interesar: Mi Casa Ya: los requisitos que debe cumplir tras adición presupuestal al programa).

Básicamente, se trata de una forma distinta e innovadora de vender, pues no es necesario que compre los productos para su tienda sino que a través de internet estos productos llegan a su cliente gracias al envío directo de sus proveedores. Por lo tanto, no necesitará de bodegas ni nada relacionado.



Según blogs especializados, algunas de las ventajas del ‘dropshipping’ son: poca inversión -por lo que no debe comprar los productos-, menos gestiones logísticas ya que no debe lidiar con los paquetes y envíos ,reducción de gastos, posibilidad rápida de crecimiento, entre otras.



(También: Trabajo en Estados Unidos y Canadá: Sena tiene 304 ofertas laborales para colombianos).

Oberlo, una plataforma de ventas en línea de estilo 'dropshipping, ofrece una guía para los colombianos que están pensando en unirse a esta tendencia y tener un negocio sostenible.



En primer lugar, habla de resolver la legalidad de su empresa a través del Registro Único Tributario (RUT) en la Dian y el proceso respectivo en la Cámara de Comercio para obtener un Número de Identificación Tributaria, es decir el NIT.



Otro factor importante es saber sobre cómo encontrar proveedores confiables y de calidad, ya que de esto dependen sus ventas y reputación. Investigue y seleccione proveedores con una buena reputación, altos estándares de calidad y tiempos de envío razonables.



Lo que no puede omitir es asesorarse correctamente y en manos de un experto sobre el uso de redes sociales y cómo funcionan los negocios digitales. Tenga en cuenta que necesitará estrategias y campañas que llamen a los internautas a su tienda virtual.



Oberlo recomienda el uso de plataformas populares como Shopify, la cual ofrece una amplia gama de funciones y herramientas para administrar y optimizar el negocio, como por ejemplo conectar con plataformas mundiales como AliExpress.

Recomendaciones:

Por último, algunos consejos que brinda Oberlo para optimizar su tienda en Colombia son:



-Elegir productos de calidad y preséntalos de la mejor forma en redes.

-Ofrecer una descripción clara de sus productos.

-Cuidar el aspecto de su tienda en la web.

-Ofrecer envíos gratuitos.

-Añadir reseñas de los consumidores.

-Invertir en publicidad de forma inteligente.

-Usar técnicas SEO para promover tu tienda.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

¿Su hijo le está pidiendo las llaves del carro? Recomendaciones

Atención: esta es la nueva modalidad con la que están robando plata de Nequi

¡Atención! Secretaría de Hacienda advierte nueva modalidad de estafa en Bogotá