Muchos usuarios de aerolíneas han necesitado alguna vez, cambiar o cancelar un tiquete aéreo. Cada aerolínea tiene un proceso específico para hacerlo, por lo tanto aquí le contamos cómo puede hacer este trámite con la aerolínea Avianca.



Según el portal oficial de Avianca, este tipo de solicitudes se pueden hacer por medio de la página web o por vía telefónica.

En la web, usted debe hacer clic en “Gestiona tu reserva” y allí la aerolínea ofrece las opciones: “consulta y cambia tu vuelo”, “compra servicios adicionales”, “solicita servicios especiales”, “adquiere asistencia de viaje”, “solicita una exoneración”, “tarjeta Avianca UATP” y “¿quieres modificar tu vuelo?”.



La opción que usted debe elegir en el caso de cambiar o cancelar un vuelo es “Consulta o cambia tu vuelo” o “¿Quieres modificar tu vuelo?”

Si escoge una de estas dos opciones usted debe:



1. Ingresar el código de reserva, los apellidos del pasajero y hacer clic en “Buscar”.



2. Una vez haya ingresado debe escoger la opción “Cambia tu vuelo” y hacer clic en “Comprar ahora”.



3. Allí, la plataforma le permitirá ver el itinerario de su vuelo y las fechas y horas que puede cambiar, por lo cual usted elegirá las opciones que le convienen.



4. Luego, aparecerá un listado de los vuelos disponibles y la diferencia de tarifa, respecto al vuelo que usted ya tiene.



5. Al finalizar, debe verificar destino, hora y fecha de su vuelo y el valor a pagar.



Debe tener en cuenta que estos cambios se aplicarán a todos los pasajeros que se encuentren en ese mismo número de reserva. Si en él se encuentra un pasajero que no quiere cambiar ni cancelar el vuelo, la solicitud se debe hacer por medio del call center de la aerolínea.



Si lo que desea es solicitar un reembolso porque su vuelo fue cancelado o demorado, debe tener en cuenta que existen dos tipos de desembolsos, lo involuntarios y los voluntarios.



Los involuntarios son aquellos en los que el usuario no tiene incidencia en el mismo y que son causados por situaciones que no se pueden prever, como el clima.



Los reembolsos voluntarios son los que por decisión del pasajero desea que se le devuelva el valor de un tiquete, en el cual se aplicarán tarifas y normas, ya sea porque la persona desiste del viaje.

Avianca dice no a la Aerocivil: razones por las que desistió de su integración con Viva

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

