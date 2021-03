Mercado Libre ofrece 500 vacantes en nuevo centro IT de Medellín 

Mercado de dinero anunció la apertura de su segundo segundo Centro de Tecnología, Innovación y Producto en Colombia, con el cual genera una oferta laboral de 500 vacantes y se suma a los 1.500 puestos de trabajo que en los último años la organización ha abierto en el país, según informaron esta mañana sus directivas.



Colombia se suma a Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y México, en la lista de países que cuentan con dos centros de este tipo para toda la operación Mercado Libre.



“Tenemos la convicción de seguir expandiendo nuestro equipo de IT en Colombia y después de un 2020 de crecimiento excepcional, decidimos redoblar este esfuerzo en Antioquia. Estamos seguros de que el ecosistema de emprendedurismo digital y el enfoque innovador que posiciona a Medellín como la ciudad de la cuarta revolución industrial es el lugar indicado para este segundo centro”, dijo Jaime Ramírez, director para la región Andina de Mercado Libre.



Para la puesta en funcionamiento del nuevo Centro IT se abrirán plazas que serán ocupadas por aquellos expertos y talentos locales en competencias como software backend y frontend, desarrollo mobile, seguridad informática, business intelligence, machine learning, data science, infraestructura de aplicaciones, user experience, entre otras.



Todos los interesados en consultar las vacantes podrán ingresar a la siguiente plataforma: https://jobs.mercadolibre.com/go/Colombia/7785700/ o en la página web de Mercado Libre Colombia, en la sección 'Trabaja con nosotros'.



“Celebramos esta nueva inversión de Mercado Libre en Colombia que refleja la confianza inversionista y la apuesta de esta gran multinacional por el talento local. Este logro ratifica el potencial de nuestro territorio como destino de inversión y para el crecimiento de las exportaciones de soluciones TI, además de proveer tecnología, empleo y nuevas oportunidades para una mayor competitividad del país”, afirmó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



El área de Tecnología, Innovación y Producto de Mercado Libre en Latinoamérica está compuesta por más de 5.000 personas, estando la mayoría en Argentina pero con una tendencia creciente a diversificar esa presencia en los demás mercados del continente. Entre 2019 y 2020, se han vinculado más de 2.500 personas a nivel regional y con la apertura del Centro IT en Medellín, más otros planes de expansión de la compañía, se espera a crecer el equipo en más de un 40 por ciento, cifra que es relevante en medio del impacto que generó la pandemia en las diferentes industrias.



Esta infraestructura se suma a las dos grandes inversiones que hizo Mercado Libre en Colombia en 2020: el Centro IT en Bogotá, que al momento cuenta con 400 personas y proyecta cerrar el año con el doble de este número y el Centro de Distribución, ubicado en Funza.



