Los trabajadores independientes también están obligados a realizar sus respectivos aportes a la seguridad social, entre los que integra los pagos mensuales al subsistema de pensiones a través de los operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).



Según la ley 1955 de 2019 en su artículo 244, debe cotizar a este rubro sobre 40% de los ingresos mensuales. Una vez se tenga presente este valor, el trabajador deberá cotizar el 16 % del monto mensual al sistema de pensiones; no obstante, debe afiliarse como independiente, tanto en el fondo de pensiones como en la EPS o ARL de su elección.



Este no debe ser inferior al salario mínimo que se estableció para el 2023 en 1.160.000 pesos, o que no supere los 25 salarios mínimos legales vigentes. Así las cosas, un emprendedor que devengue 3 millones de pesos, deberá presentar una base de liquidación de 1,200.000 (40%), de los cuales liquidará en PILA el 16 % de esa suma, es decir, 192.000 pesos con destino al aporte a pensión.



¿Cómo pagar en PILA?

Si tiene una cuenta bancaria podrá utilizarla para realizar sus aportes de manera digital. Ingrese a la página principal de ‘Pago Simple’, el portal que ha dispuesto PILA para realizar consignaciones en línea.



Una vez ingrese en el website, le aparecerá una ventana que le pedirá el PIN de su planilla o referencia de pago, es decir, los diez dígitos que le fueron otorgados al registrarse en PILA o en los sistemas de información. Luego, le pedirá que verifique el monto a pagar y el periodo.



Seleccione la entidad bancaria o el portal de pagos de preferencia, puede realizar el trámite a través de PSE o con el número de su tarjeta de crédito de preferencia.



Debe tener en cuenta que este portal es solo para quienes tienen salarios inferiores a dos salarios mínimos legales vigentes, de lo contrario, deberá ingresar a su respectivo Operador de Información ingresando su usuario y contraseña.



