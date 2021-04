¿Qué significa su score de crédito y de qué depende su variación?

El score crediticio se ha convertido en una herramienta clave para los colombianos, apalancando el desarrollo y el acceso a productos financieros.

En esta coyuntura, conocer cómo funciona el score y tener un comportamiento saludable se hace esencial para la vida de cualquier ciudadano que quiera hacer parte del sistema financiero.



El score, además de ser un reflejo de su comportamiento financiero, es una herramienta que utilizan las entidades para medir el riesgo de otorgamiento de crédito.



Cuanto más alto sea su puntaje, más probabilidades tendrá de acceder a créditos y en términos más favorables, lo que le ahorrará dinero.



Tenga en cuenta estas recomendaciones para tener un mejor cuidado de su score crediticio en este 2021:



1. Conozca lo que significa su score de crédito y entienda de qué depende su variación



Es importante saber cuál es su puntaje crediticio. Este depende de distintas variables que analizan el comportamiento de pago que usted tiene con ciertos productos de crédito. Este proceso puede ser complejo, por lo que DataCrédtio Experian ofrece la herramienta midatacrédito.com, donde las personas pueden conocer su puntaje y los factores que lo afectan. Un entendimiento completo del score permite una mejor planificación financiera. Sin embargo, recuerde que estos cambios no se dan de la noche a la mañana y lo mejor es cultivar una buena cultura de pago.



2. Con un buen conocimiento de su score puede entender mejor sus capacidades de endeudamiento



No se extralimite, tenga en cuenta que abrir muchas obligaciones probablemente no mejorará su puntaje de crédito y, por el contrario, un crédito innecesario puede dañar su puntaje creditico. Asegúrese de tener una completa planeación de sus gastos y de sus proyectos de crédito, con el fin de entender sus límites. Un buen comportamiento de pago con una buena planeación puede hacer la diferencia.



3. Construya un buen score de crédito



Antes de cuidar el score de crédito hay que comenzar por desarrollar uno. Una buena planeación financiera puede guiarlo hacia qué tipo de créditos le pueden funcionar para construir historia y fortalecer su score. Del mismo modo, es clave entender la capacidad de endeudamiento, puesto que será la que marque la para en términos de productos y servicios para adquirir. Y recuerde, así como hay días buenos, hay días malos, por lo que hay que estar preparado para mantener buenos comportamientos de pago con una buena planeación.



4. Tenga un buen balance de crédito



Tener obligaciones financieras hace parte de la vida diaria de todos los consumidores y esto no necesariamente tiene implicaciones negativas. De hecho, un buen comportamiento de pago puede mejorar su score, por lo que el objetivo no es cerrar todos los productos lo más rápido posible. Tenga en cuenta que la clave está en una buena planificación, un buen comportamiento y la responsabilidad frente a la capacidad de deuda.



5. Conozca los beneficios de tener un buen score de crédito



Así como es clave conocer las responsabilidades, también es necesario conocer los beneficios que tare tener un comportamiento de pago saludable y un buen score de crédito. Además de mejores y más oportunidades de crédito, esto también le permite tener acceso a proyectos como vivienda o carro propios. Lo importante es conocer su capacidad actual y entender cómo puede mejorarla para así lograr una mayor capacidad en sus productos. En midatacrédito.com le compartimos recomendaciones para mejorar su score de crédito.

