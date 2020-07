Mejore su puntaje de crédito con los siguientes consejos

El score crediticio es una herramienta que permite medir su capacidad de compra, su puntualidad para pagar deudas o la capacidad para hacerse cargo de ellas. Por esta razón, su puntaje de crédito es un factor preponderante en su vida financiera, pues este número de tres dígitos lo utilizan las entidades para calcular el riesgo en el otorgamiento de crédito.

Cuanto más alto sea su puntaje, más probabilidades tendrá de calificar para préstamos y tarjetas de crédito. Es por esto que Datacrédito Experian presenta algunas recomendaciones sobre cómo mejorar su puntaje.

Conocer y entender su historia de crédito y puntaje crediticio es un factor crucial: El

puntaje de crédito es resultado de la información que tiene en su historial crediticio. Por esa razón, es importante que revise de forma constante su historial crediticio, lo cual puede hacer hoy de forma gratuita en www.midatacredito.com. Conocer el puntaje de crédito también es supremamente importante y lo puede conocer en www.midatacrédito.com donde las personas, además de conocer su puntaje, pueden acceder a recomendaciones personalizadas. Entender bien esos factores le permitirá entender cuáles son los cambios que se debe hacer para empezar a mejorar sus puntajes. Tenga en cuenta que estos ajustes toman tiempo en ser reportados por las entidades financieras con las que usted tiene productos.

Pague sus deudas a tiempo: su puntaje crediticio es el resultado de su comportamiento

crediticio. Por eso, siempre mantenga al día sus obligaciones. Pagar tarde afecta

negativamente su puntaje de crédito. Siempre es una buena idea utilizar los recursos y

herramientas disponibles para usted como, por ejemplo, los débitos automáticos y los

recordatorios para ayudarlo con el pago cumplido de sus obligaciones. Una buena

planeación financiera también es fundamental.



Solicite y abra nuevas obligaciones crediticias solo cuando sea necesario: tenga en cuenta que abrir muchas obligaciones probablemente no mejorará su puntaje de crédito y, por el contrario, un crédito innecesario puede dañar su puntaje crediticio. Por eso planee bien cuando vaya a solicitar y a abrir una nueva obligación crediticia no vaya a ser que el gasto de más le represente deudas imposibles de pagar.

No exceda su capacidad de endeudamiento: mantenga siempre los saldos de sus tarjetas de crédito y otros tipos de créditos rotativos bajos. La utilización de los créditos es otro factor importante para calcular su puntaje de crédito. Por ende, siempre mantenga bajos los saldos, esto el indica a las entidades financieras que usted sabe bien cómo administrar sus créditos.



Tome control de su historial de crédito: tener un buen puntaje crediticio no se logra en

cuestión de días, pues es el reflejo del buen comportamiento crediticio que se construye a lo largo del tiempo. Por esta razón, es importante verificar periódicamente su informe de crédito y su puntaje de crédito. Construir un historial crediticio a partir de productos y deudas pequeñas es una buena forma de empezar la vida financiera.



Revise otras entidades que también generen un score de crédito: recuerde que en el

mercado crediticio no sólo existe el score de Datacrédito Experian. Muchas entidades

cuentas con sus propias versiones y su puntaje puede subir o bajar por distintas razones.

