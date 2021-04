Abecé para postularse a conseguir un subsidio en Mi Casa Ya

Comprar una vivienda nueva siempre será un objetivo de vida para las familias y una de las alternativas que ofrece el Gobierno es el programa Mi Casa Ya, un sistema con el cual se facilita la compra de vivienda nueva urbana en el país.



El programa está dirigido a familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, y consiste en otorgar un subsidio a la cuota inicial y cobertura a la tasa de interés, lo que se verá reflejado en una cuota mensual baja durante los primeros siete años.



Si la persona cumple con los requisitos exigidos puede recibir el subsidio Mi Casa Ya de la siguiente manera:



El programa de nivel nacional Mi Casa Ya, dirigido a hogares con ingresos menores de 8 Salarios mínimos mensuales legales vigentes, esto es para el año 2021, $7.268.208. Las familias reciben un subsidio monetario entre 20 y 30 SMLMV para la cuota inicial y una cobertura a la tasa de interés entre 4 y 5 puntos porcentuales, dependiendo de los ingresos y del tipo de vivienda.



Este programa consiste en un aporte en dinero para la cuota inicial de la vivienda. Hogares con ingresos menores a 2 SMLMV ($1.817.052 para el año 2021) podrán acceder a 30 SMLMV, es decir $27.255.780 para el año 2021. Hogares con Ingresos entre 2 SMLMV y hasta 4 SMLMV ($1.817.052 y $3.634.104 para el año 2021), podrán acceder a un subsidio para la cuota inicial de la vivienda correspondiente a 20 SMLMV, es decir $18.170.520.



Si es VIP (Vivienda de Interés Prioritario - valor máximo de 70 SMLMV) la cobertura a la tasa será de 5 puntos porcentuales.



Si es VIS (Vivienda de Interés Social - valor superior a los 70 SMLMV e inferior a los 135 SMLMV) la cobertura será de 4 puntos porcentuales.



Los ingresos del solicitante determinan el subsidio de la cuota inicial y el tipo de vivienda determina el valor de la cobertura de la tasa.

Las condiciones

Para acceder al subsidio Mi Casa Ya se deben cumplir estos requisitos:



Tener ingresos totales menores a 4 SMLMV.



No ser propietario de vivienda.



No haber sido beneficiario de cualquier Subsidio Familiar de Vivienda otorgado por la caja de compensación.



No haber sido beneficiario de un subsidio otorgado por el Gobierno nacional.



No haber sido beneficiario de cualquier título de las coberturas a la tasa de interés.



Contar con un crédito de vivienda aprobado, o contar con la carta de aprobación de leasing habitacional, emitida por una entidad financiera o por el Fondo Nacional del Ahorro.

¿Quién se puede postular?

Uniones maritales de hecho.



Parejas del mismo sexo.



Hogares conformados por una o más personas que integren el mismo núcleo familiar.



Cónyuges.



Vinculados de parentesco, segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil.

¿Cómo funciona el subsidio Mi Casa Ya?

El constructor oferta viviendas tipo VIP o VIS.



El solicitante busca la vivienda que se acomode a sus ingresos y a sus necesidades.



La entidad financiera gestiona y aprueba un crédito o leasing de vivienda, y solicita que sea cobijado con el subsidio Mi Casa Ya.

¿Dónde se solicita?

El hogar debe identificar una vivienda de interés social que no supere los 135 SMMLV y hasta 150 SMMLV para aglomeraciones urbanas con más de 1 millón de habitantes, luego acercarse al establecimiento de crédito de su preferencia o al Fondo Nacional del Ahorro a solicitar un crédito hipotecario y/o leasing habitacional con subsidio de Mi Casa Ya.



El establecimiento de crédito valida las condiciones del hogar y el valor de la vivienda, para acceder al subsidio familiar de vivienda de Mi Casa Ya.

¿Qué tipo de vivienda puede comprarse con el subsidio?

Se puede adquirir una vivienda nueva urbana VIP o VIS.



La vivienda VIP es aquella cuyo costo no supera los 90 SMMLV y la vivienda VIS es la que tiene un valor superior a 135 SMMLV y hasta 150 SMLMV.



El valor de la vivienda incluye el de los bienes muebles o inmuebles que presten usos y servicios complementarios o conexos a los mismos, tales como parqueaderos, depósitos, buhardillas, terrazas, antejardines o patios, así como el correspondiente a contratos de mejoras o acabados suscritos con el oferente o con terceros.



Para todos los efectos, el valor de la vivienda será el establecido en el avalúo comercial con el que cuente el establecimiento de crédito o el Fondo Nacional del Ahorro al momento que solicite la asignación del subsidio familiar de vivienda.



