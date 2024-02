Señales que indican que necesita tomar el control de sus finanzas personales

Además de reconocer las señales de alerta, el tomar medidas proactivas, le puede servir para que en lugar de enfrentar dificultades financieras pueda llegar a la estabilidad económica.



Luis Enrique Vallejo, experto en finanzas personales y gerente de Renta Personal, comparte algunas señales de alerta y consejos para mejorar su situación financiera.

De acuerdo con el experto, señales como la dificultad para cubrir los gastos a fin de mes y el recurrir a las deudas para cubrir sus gastos básicos, son algunas alertas que las personas deben evitar si quieren mantener unas sanas finanzas personales.



También está el hecho de que si una persona gasta más del 30 por ciento de su sueldo o su ingreso a pagar deudas, sobre todo si son para compras de consumo y no para inversiones.



La otra alerta es cuando a pesar de tener un buen ingreso el dinero no se retiene, y no ha construido un capital con el dinero que ha ganado.



La cuarta es si no tiene fondos suficientes para pagar gastos imprevistos, como la avería de un automóvil o un electrodoméstico.



Vallejo dice que el buen manejo de las finanzas personales no siempre depende del ingreso, "sino del buen manejo que se haga, por eso si experimenta alguno de estos síntomas, es importante tomar medidas inmediatas. Con un enfoque claro y algunos consejos prácticos, se puede tomar el control de las finanzas y trabajar hacia un futuro más próspero y seguro”, dijo.

Aplicaciones para cuidar sus finanzas personales. Foto: iStock

De acuerdo con el experto, las primeras acciones que debe tomar si ya identificó que requiere mejorar sus finanzas personales son:



Realizar un presupuesto detallado de sus ingresos y gastos, ya que esto le permite llevar unas finanzas personales organizadas. Lo más importante del presupuesto familiar es que permite establecer con claridad tus hábitos de consumo.

Además, es importante, dentro del presupuesto incluir un fondo de emergencia equivalente a tres meses de gastos básicos.



Para calcular el valor del fondo de emergencia, es crucial elaborar un presupuesto detallado en el que se calculen los gastos esenciales y se le suman las cuotas de pago de las deudas.



Es fundamental que se haga una diversificación de ingresos e inversiones. Si no se tienen conocimientos en inversión, lo mejor es ir a lo seguro, existen buenas opciones con los CDT o los FIC (Fondos de Inversión Colectiva), que permiten obtener buenas tasas y rentabilidades con un bajo riesgo.



Otra opción que da el experto es hacer uso del Dollar Cost Average, que es una estrategia de inversión que implica la compra regular de un determinado valor o activo financiero como dólares, ETF o acciones.



Lo más importante es hacer una planificación financiera de la mano de la educación fundamental para tomar decisiones informadas. Aprender sobre gestión del riesgo, diversificación de inversiones y planificación financiera a largo plazo permite sobrellevar los momentos económicos complejos, pero además, ayuda a planear el retiro.



Finalmente, cada caso particular requiere de un análisis y la construcción de un plan de acción adecuado, por lo que se recomienda hacer el proceso acompañado de un profesional que le oriente a tomar las mejores decisiones.

