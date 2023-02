La reparadora de crédito Resuelve tu Deuda realizó un estudio para evidenciar el comportamiento y manejo de las finanzas en pareja para la celebración del Día de San Valentín que cada vez cobra más relevancia en Colombia.



El 44,7 por ciento de los encuestados aseguran que gastan alrededor de 100.000 y 200.000 pesos en regalos o salidas con su enamorado, teniendo en cuenta que el 68 por ciento costea estos gastos en efectivo, y muy pocos hacen uso de las tarjetas de crédito.



Lo que se les recomienda a las parejas es que, si saben que se acerca una celebración que comparten juntos, una parte del dinero a gastar debe salir de los ahorros para esta fecha, así no afectarán la salud monetaria y no se endeudarán fácilmente.



De acuerdo con el estudio, el porcentaje de personas que viven con su compañero es de 68,4 por ciento, por lo que tienen mayor responsabilidad financiera en cuanto a la relación por compartir el hogar. El 31,6 por ciento restante corresponde a aquellos que así tengan un lazo amoroso no viven juntos.



Es importante tener en cuenta datos básicos de su enamorado a nivel económico antes de tomar la decisión de vivir juntos, esto con el fin de tener un conocimiento amplio de cómo maneja sus finanzas y así saber si pueden replicar ese uso para ambos o, por el contrario, iniciar con un plan para mejorar las técnicas financieras y evitar el endeudamiento indeseado.



Para el 95,7 por ciento de la muestra cree que estar al tanto de los ingresos de su novio o esposo es algo absolutamente relevante y, por tal motivo, aseguran conocer este dato a la perfección.



El estudio también evidenció que la mitad de las personas asumen las obligaciones por partes iguales, y el 50 por ciento restante dividen los pagos proporcionalmente basados en los ingresos de cada uno.



Cabe destacar que el 85,3 por ciento conoce cuántas y cuáles son las deudas que tiene su pareja en la actualidad (pagos de tarjetas de crédito, préstamos con conocidos o entidades bancarias, entre otros), porque afirman que son datos de vital importancia para el crecimiento económico de la relación.



Los expertos en finanzas personales aseguran que es ideal que las relaciones cuenten con la planeación adecuada para asumir los gastos del hogar y así mismo costear las deudas que tengan juntos, pueden apoyarse de un presupuesto mensual seguido de un método de ahorro efectivo para tener en caso de alguna emergencia o imprevisto.



¿Cómo cuidar las finanzas en pareja?

El cuidado de la salud financiera debería ser uno de los propósitos principales de todos los colombianos, mucho mejor si dentro de esos proyectos se puede involucrar a quienes estén dispuestos a ayudar a conseguirlos, por eso establecer en pareja un plan financiero para cumplir con las metas a corto, mediano y largo plazo siempre será una buena opción.



Una buena forma de iniciar la construcción de un plan financiero en conjunto, consiste en elaborar un listado de los activos y pasivos en pareja, una vez que los dos conocen su situación financiera, se sugiere establecer los compromisos y gastos a compartir en el caso de vivir juntos, por ejemplo, servicios públicos, mercado, administración, arriendo (si aplica) o entretenimiento.



Generalmente, siempre hay alguien en la pareja que funciona mejor para el tema de las finanzas, ya sea porque está más pendiente de los compromisos o porque es más organizado. Por lo tanto, procura establecer estos roles con tu pareja y definir entre ambos, quién será el encargado de llevar las cuentas y gastos del hogar.



En el marco de la celebración del día de San Valentín, Camilo Garay, vicepresidente de Consultoría de DataCrédito Experian, comparte algunos tips financieros para trabajar proyectos en común:

Planear metas conjuntas

Es importante establecer con tu pareja las proyecciones que tienen a futuro para el cumplimiento de las mismas como, por ejemplo, conocer algún país en especial, o lograr independencia financiera con su propio negocio.



En este sentido, hay ciertos recursos económicos que deben destinarse para ello, por eso es recomendable definir cuáles son esos objetivos que tienen en común para trabajar en alcanzarlos.



Establecer plazos

Para lograr metas, además de intención y planeación, es necesaria la acción. Por esto, es importante que se determine el monto de ahorro en un periodo de tiempo, por ejemplo, a tres meses, seis meses o incluso a un año. Se sugiere hacerlo dependiendo de la capacidad económica de cada uno.

Herramientas para el ahorro

Es importante definir el medio por el cual van a realizar el aporte, algunas de estas podrían ser:



• Cuenta conjunta: pueden crear una cuenta de ahorros conjunta que tenga un propósito específico, sirve como una modalidad de ahorro en pareja para realizar abonos de manera independiente y cumplir las metas financieras.



• Ahorro automático: es un ahorro programado en el que cada uno debita de manera automática de sus respectivas cuentas. Se debe establecer un monto que se debitará mes a mes y así se asegura el aporte fijo mensual.



• Ahorro para invertir o para un caso de emergencia: funciona para aquellas metas que se quieren construir en un periodo de tiempo a largo plazo, por ejemplo, en el caso de querer invertir en estudios, o en la compra o renovación de un apartamento. Así mismo, para cubrir algún imprevisto o una emergencia que se presente en un momento inesperado.

Buscar la estabilidad financiera

Aunque la proyección y el alcance de objetivos en común es importante, la estabilidad laboral o la tranquilidad en pareja no puede verse afectada. Por ello, es importante que ambos se sientan cómodos con lo que deben aportar y que no extralimiten sus capacidades de endeudamiento.