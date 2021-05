10 consejos para que lo llamen a una entrevista de trabajo

En esta época de reactivación económica es clave que usted, como trabajador, tenga claro cómo puede encontrar una nueva posición o mejorar la que actualmente tiene. Para ello, es bueno seguir los consejos de los expertos en este campo y, así, tener éxito en la búsqueda.



En primer lugar, de acuerdo a Marcela Rojas, headhunter y coach de carrera, es importante que tenga una perspectiva global de lo que está haciendo para buscar trabajo. Revisar la construcción de hoja de vida, el networking, la inscripción en portales de empleo y la entrevista laboral.

Por otro lado, debe tener claro hacia dónde quiere encaminar la búsqueda laboral. Si no tiene un camino definido, será más complicado que las empresas vean en usted un candidato idóneo. Para evitar estos errores, le recomendamos hacer énfasis en estos consejos:



Armar una hoja de vida que llame la atención



- Construya una hoja de vida que no sea muy larga. Es recomendable que no supere las dos páginas; demuestre su capacidad de síntesis y organización.



- Cuide la redacción y ortografía.



- No hable en exceso de sus cualidades, priorice la experiencia laboral y conocimientos técnicos.



- No olvide mencionar sus logros; si son cuantificables, mucho mejor. Utilice verbos como "logré", "aumenté", "generé", "incrementé", "superé" o "apoyé".



- Explique brevemente las funciones de los cargos que ocupó, pero no se enfoque solo en ello.



- Evite cargos, certificaciones o estudios demasiado antiguos o que no se relacionan con el cargo al que se postula.



"Recomiendo que tenga un discurso claro, lo que se logra conociéndose profesionalmente y sabiendo en qué realmente es excepcional, porque eso le permitirá transmitir su oferta de valor de manera clara y concisa", aconsejó Rojas.



La importancia del contexto



También es importante investigar a profundidad la industria o sector al que quiere llegar, así tendrá claro qué ficha sería usted en la organización. Por eso debe "analizar y conocer en qué momento económico está dicho sector o empresa, el tipo de personas que trabajan ahí, cuáles son sus necesidades, quiénes son sus líderes de opinión, quiénes invierten, entre otros", explicó Rojas.



Aquí puede ver la entrevista a la coach



El networking o tu red de contactos



Según Rojas, debe "relacionarse con personas del sector en el que desea trabajar, seguir a sus referentes y participar de grupos donde se comparte información de interés". De esta manera aumenta la posibilidad de encontrar una oferta de empleo.



Incluso, la experta le contó a elempleo.com que en "algunas ocasiones las ofertas no alcanzan a ser publicadas, ya que antes se hace un barrido entre conocidos y contactos de primera y segunda línea".



Finalmente, no deje de capacitarse. Actualícese en nuevas tendencias y conceptos. Igualmente, puede "participar de foros, seminarios, talleres, y conversar con colegas. Esto definitivamente se notará cuando tenga una entrevista y será un punto a favor", concluyó Rojas.



