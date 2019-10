Empresas pueden ayudar a combatir estrés financiero de sus empleados

Día a día las personas suelen preocuparse por gastos, préstamos, deudas, cuentas o impuestos. La lista puede ser interminable y su carga puede afectar el desempeño laboral sin que muchos se den cuenta de la causa. Por eso, las empresas deberían interesarse más en acompañar a sus empleados ante este tipo de temas.

Para ahondar un poco más en el tema, Foros EL TIEMPO habló sobre estrés financiero con Adriana Gómez Díaz, especialista de inversiones de Porvenir y coach ejecutivo.



Foros EL TIEMPO: ¿Qué significa bienestar financiero?



Adriana Gómez Díaz: Bien estar es estar bien, en una de las áreas más importantes del ser humano: el área financiera. Cuando está mal administrada o no hay educación puede afectar directamente las emociones y pensamientos de forma negativa al punto de generar estrés y depresión en las personas. El bienestar financiero es tener una planeación correcta de las finanzas personales.

FET: ¿Qué se puede hacer para combatir el estrés financiero?



AGD: Las empresas, los colegios, los hogares y las universidades deben incluir la educación financiera como parte de su discurso, poniendo metas de ahorro para que las personas puedan así lograr sus objetivos a corto mediano y largo plazo. Si existe una correcta información del buen uso del dinero, de controlar el gasto e incentivar el ahorro, las personas adquieren la destreza para hacer dinero sin dinero.

FET: ¿Cómo pueden las empresas apoyar esa educación financiera de la que usted habla?



AGD: Las empresas deben tener dentro de su plan de capacitaciones e incentivos para los empleados un programa intensivo de educación financiera, programas de ahorro mutuo entre el empleador y el empleado y sobre todo conocer a sus empleados cuál es la realidad de sus finanzas y darles el apoyo por lo menos para que sientan el respaldo y no se endeuden más si no pueden responder por dicha deuda. Además es importante hablar sobre cómo el empleado puede disminuir sus gastos para traer liberación del flujo de caja y así ahorrar. Todas las compañías deberían tener institucionalizado el ahorro, así sea de un 5% o 10% del ingreso neto de su trabajador.

