Las estrategias de inversión de millonarios que se pueden replicar

En un artículo reciente, 'Forbes' se pregunta si es posible replicar las estrategias de los multimillonarios a la hora de invertir y, así, aumentar su riqueza. "Las buenas estrategias hacen rentabilizar las carteras. Las malas provocan que los números rojos se transformen en una constante. La ley de la vida del mercado", resalta el medio especializado.



Tras consultar con diversos expertos, 'Forbes' concluye que es posible copiar o adaptar ciertas prácticas de inversión de personas ultrarricas. Le contamos cuáles son y cómo hacerlo.

Javier de Prada, jefe de banca privada Madrid en Edmond de Rothschild España, le dijo a 'Forbes' que es cierto que un mayor patrimonio permite acceder a un abanico de inversiones mayor. Pero aclara que, en la actualidad, existen muchas herramientas de inversión que pueden ayudar a tener una distribución de activos similar a la de grandes patrimonios.



"La idea para el minorista es que replique las estrategias de inversión de los grandes patrimonios. Como punto inicial, en general, el capital invertido por un operador menor no tiene por qué ser muy diferente al de las fortunas más cuantiosas", se lee en el artículo de 'Forbes'.



Según el medio de comunicación, el escenario del 2020 mostró "la necesidad de confiar en una estrategia que esté preparada no solo para mercados al alza en ciclo favorables, sino también preparada para los llamados 'cisnes negros'”.



Por ello, en primer lugar y siguiendo el ejemplo de los multimillonarios, 'Forbes' dice que es fundamental la creación de carteras de inversiones robustas y con un enfoque de calidad como base. Además, de Prada afirma que "la gestión patrimonial debe enfocarse desde el prisma de la gestión de riesgos y no desde la consecución de rentabilidades. Si se hacen las cosas bien, los resultados llegarán como consecuencia del proceso".



Por otro lado, Borja Durán, fundador de 'Wealth Solutions', empresa de gestión patrimonial, le dice al medio de comunicación que también es clave la formación de los inversores durante todo el proceso para que estas personas entiendan todo lo que están haciendo. Para ello, sugiere seguir la 'regla de los 20 segundos', que consiste en que aquello que no se entienda en ese tiempo, no debe ser 'susceptible de inversión'.



Sobre ese punto, los expertos concluyen que durante la pandemia "se ha vuelto a confirmar que las carteras que mejor desempeño han tenido son aquellas que, en lugar de dejarse llevar por las emociones, han respetado su vocación de largo plazo".



Con respecto al mundo de los criptoactivos, el medio especializado revela que es de gran interés para los grandes inversores. Sin embargo, aunque estas personas preguntan sobre el tema y se mantienen informados, siguen siendo cautelosos. Por el momento, cuenta De Prada, no toman grandes decisiones de inversión.



En la misma línea, Durán le revela a 'Forbes' que las inversiones en criptomonedas no se recomiendan a los grandes inversores sobre todo por “la gestión de riesgos”. Aunque las han estudiado, desde el punto de vista financiero, no es sencillo “conocer y comprender las variables fundamentales y técnicas que conforman el precio de este activo”.



Finalmente, en referencia a los activos alternativos, los expertos coinciden en que estos "sí pueden ser una buena opción para objetivos de largo plazo y en inversores que tengan el tamaño suficiente para poder invertir en ellos de manera diversificada", relata 'Forbes'.



Según Durán, estos "ayudan a diversificar el patrimonio teniendo otras fuentes de rentabilidad y una prima de iliquidez, pero no son para todos los inversores". Eso sí, es clave comprender su funcionamiento, su iliquidez en muchos casos y los plazos de inversión.

