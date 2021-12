Tras un 2020 golpeados por la pandemia de la covid-19 y un 2021 bajo la premisa de la vacunación contra el virus a nivel global, la reapertura de fronteras en todo el mundo y la punzante necesidad de crecimiento económico para millones de personas han sido la guía para que Estados Unidos se convierta nuevamente en foco de inversiones para diversas personas, que en su búsqueda de un mejor futuro, quieren destinar sus ahorros a los bienes raíces en el país norteamericano.



De acuerdo con cifras de la National Association of Realtors (Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de EE. UU.), los colombianos se encuentran entre los cinco mayores compradores de propiedad raíz en los Estados Unidos y entre abril de 2019 y marzo de 2020 invirtieron en este país US$ 1.300 millones.



Por su lado, Orlando ha sido catalogada por la revista Forbes como la mejor ciudad para invertir en finca raíz y fue incluida en el top 20 de mercados inmobiliarios a tener en cuenta en el estudio Emerging Trends in Real Estate desarrollado por PwC y el Urban Land Institute.



Es por esto que personas como Roberto y Carolina Arenas, fundadores de A&P Alianzas y Proyectos, una agencia que ayuda a invertir en bienes raíces en los EE. UU., han proporcionado las herramientas necesarias para que miles de familias latinoamericanas aseguren sus ahorros, diversifiquen sus portafolios e inviertan de manera asertiva en el campo inmobiliario dentro de esta región.

De acuerdo con Carolina Arenas, "cualquier persona puede adquirir finca raíz en Estados Unidos y sin importar su nacionalidad puede apalancar su inversión". Además, explicó que los interesados pueden hacer uso de las entidades bancarias con base en el país norteamericano para adquirir propiedades.



Por su lado, Roberto Arenas señaló que los extranjeros que lo deseen “tienen derecho a créditos hipotecarios para llevar a cabo sus transacciones inmobiliarias”.

Estados Unidos siempre ha sido uno de los destinos turísticos más visitados y apreciados por los colombianos y desde hace unos años Orlando se posiciona como uno de los lugares que mayor número de ciudadanos de esa nacionalidad recibe y que ofrece no solo excelentes planes para vacacionar, sino atractivas oportunidades de inversión.



Ante la recesión provocada por la pandemia de covid-19, el Gobierno estadounidense implementó estrategias que pudiesen mantener a flote la economía. Esto llevó a que los créditos hipotecarios alcanzaran un bajo histórico de tan solo el 3 por ciento, lo que permitió un crecimiento del sector inmobiliario.



Según datos del portal Visit Florida, el último estudio de impacto económico arrojó que los turistas de Florida, estado del que hace parte Orlando, contribuyeron con 96,5 mil millones a la economía estatal y justamente esta ciudad figura entre las cinco más concurridas de todo el país por visitantes de diversas latitudes.

Consejos a la hora de comprar

Aunque existen diversas facilidades para adquirir vivienda en Orlando, siga estas recomendaciones de los expertos inmobiliarios de A&P:

1. Elegir un profesional del sector inmobiliario: al ser extranjero puede que no se tenga claro el funcionamiento del sector inmobiliario en Orlando. Por esta razón, se debe recurrir a la asesoría de expertos que guíen el proceso de compra y orienten al interesado.

2. Tener un presupuesto claro: el rango de precios es primordial para seleccionar las potenciales propiedades. El comprador debe tener claro el monto en efectivo que puede invertir, teniendo en cuenta que el mercado hipotecario en Estados Unidos financia hasta el 70 por ciento del valor de la propiedad. Con esta información, invertir en finca raíz será mucho más sencillo y facilitará la negociación con el vendedor.

3. Definir el objetivo de inversión: sabiendo que hay opciones diversas en el mercado, es importante conocer si la compra es como inversión que tenga una rentabilidad atractiva, como segundo hogar y primer hogar. La zona, el tamaño de la propiedad, los servicios que desea encontrar en el vecindario y mucho más son tan solo algunos de los aspectos a tener en cuenta.



4. Realizar una inspección de la vivienda: antes de la entrega de la propiedad legalmente se realiza una inspección para confirmar el estado real de la propiedad.

5. Negociar el monto y cerrar la compra: una vez se identifique la propiedad, se presenta al vendedor el interés de compra mediante un correo electrónico formal con los datos del comprador y la carta de pre-aprobación del banco que va a realizar el proceso del préstamo.



Cuando sea aceptada la propuesta se procede a la firma del contrato de compraventa por vía electrónica, se reúne la documentación que se requiere y se hace el correspondiente desembolso de recursos.

