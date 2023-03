La devolución del IVA, de acuerdo con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, no es más que una ayuda económica para las familias vulnerables, cuya finalidad principal es aliviar el impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios.



(Siga leyendo: Mintransporte pide a Minhacienda que baje de nuevo IVA a tiquetes aéreos).

Fue creado bajo el decreto 419 de 2020, en plena pandemia por coronavirus, como una estrategia para hacerle frente a la emergencia sanitaria. Esta equivale a un monto de 80 mil pesos, que se desembolsan de manera bimestral.



Debe tener en cuent que a este beneficio solo pueden acceder los núcleos familiares que se encuentren categorizados en en el Sisbén IV, que se utiliza para focalizar el gasto social hacia la población más vulnerable. Es prudente resaltar que la devolución del IVA, como en el resto de programas de Prosperidad Social, los ciudadanos no pasan por una etapa de inscripción o convocatoria.

Pago ciclo 13 devolución del IVA: ¿es beneficiario?



Entre los requisitos para acceder a la bonificación, deberá estar inscrito al Sisbén, pues, como se dijo anteriormente, es una de las herramientas que tiene el Gobierno Nacional para identificar a los grupos de ciudadanos con recursos limitados.



Recuerde que el pasado miércoles 21 de diciembre de 2022, estuvo disponible la transferencia de $80.000 a los hogares participantes del ciclo 12 y los acumulados de los ciclos 10 y 11 de 2022. La entrega se realizó hasta el 10 de enero del 2023.



“Para este pago se programaron 2 millones de hogares, cumpliendo con el cupo establecido del programa. El Gobierno Nacional dispuso más de 187.000 millones de pesos para garantizar el pago de este ciclo a todos los participantes”, puntualizó el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en su página web.



Para saber si es beneficiario sólo tiene que introducir su número de cédula en la página de Prosperidad Social aquí. También puede comunicarse a la línea 01-8000-95-1100, a nivel nacional.



Hasta el momento, la entidad no ha confirmado la fecha de pago de los ciclos del 2023. No obstante, se hace indispensable que se asegure de enviar las novedades pertinentes para asegurar el primer pago de devolución.



(Artículos relacionados: Devolución de IVA 2023: beneficiarios, fechas de pago y todo lo que debe saber).

¡Mucha atención! Beneficiarios de #DevoluciónIVA, recuerden que ya se encuentra disponible el valor del ciclo 12 de pago, y acumulados por no cobro de los ciclos 10 y 11 de 2022.



Esta jornada finaliza el 10 de enero de 2023 y se entrega a través de Supergiros y su red aliada. pic.twitter.com/UQ8TgDXUqz — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) December 28, 2022

¿Cómo inscribirse?

El requisito fundamental será que usted esté inscrito en el SISBÉN, pues esa plataforma será la única manera con la que el Estado podrá saber si usted puede o no hacer uso del beneficio. Sin embargo, debe tener en cuenta que al registrarse no recibirá el bono, ya que entrará a un periodo de análisis.



(Le puede interesar: ¿Qué pasa con el IVA en el Régimen Simple de Tributación 2023?).

Siga los siguientes pasos para inscribirse al SISBÉN

Tiene que ingresar a la siguiente página web: www.sisben.gov.co encuesta.

Diligencie el formulario de información personal.

Después, en el apartado de información de la petición debe dar clic en autorización por correo electrónico .

En el botón de tema, seleccione solicitud de encuesta .

En información poblacional, seleccione si pertenece a uno de los grupos (p obreza extrema ‘A’, pobreza moderada ‘B’, o población vulnerable ‘C’) que aparecen en pantalla.

En tipo de solicitud, dé clic en petición.

El sistema le pedirá una descripción. Escriba allí el porqué está solicitando la afiliación.

En Anexos, debe adjuntar los documentos de identidad de cada uno de los integrantes que va a afiliar.

Digite el texto de seguridad y de clic en Radicar.

A su correo llegará la respuesta de la entidad en donde se le informará la fecha de la visita del encuestador que corrobora la información.

Por último, debe tener en cuentas los días que se demora en tener una respuesta.

Facebook Twitter Linkedin

El DPS es el único medio oficial que informará los puntos de cobro y las fechas. Foto: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias