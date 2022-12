Llega Navidad y con ella la temporada alta que esperan muchos emprendedores para incrementar sus ventas. Las redes sociales se han convertido en su gran vitrina para alcanzar a sus potenciales clientes, pero crearlas y publicar no es suficiente.



“Existe la falsa creencia que solo basta con tener redes para que los productos se vendan solos, pero esto no es del todo cierto. Es necesario contar con una estrategia digital definida, invertir en publicidad, darle una personalidad a la marca y conocer muy bien a los posibles clientes”, afirma Alejandro Pérez, estratega en marketing digital de la agencia Cangrejo Digital.



Y es que estos canales de venta han ganado mucha fuerza. Por ejemplo, el balance que dejó el año 2021 resultó muy positivo. Según datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), las ventas alcanzaron un total de $ 39,8 billones de pesos, para un incremento total del 40 % frente al 2020 y las transacciones subieron en un 49 %.



En esa misma senda de crecimiento, en los últimos meses del año, se dio la mayor cantidad de ventas por medios electrónicos, superando los $ 80.5 millones en transacciones, lo que demuestra que es un espacio fuerte en el que se debe tener una presencia organizada.

Tips para mejorar las ventas en temporada alta

Con el objetivo de que los emprendedores aprovechen esta temporada decembrina, que implica un aumento en las ventas, Alejandro Pérez comparte algunos consejos que debe puede tener en cuenta para vender a través de sus redes sociales.



1. Postear imágenes minimalistas: Entre más sencilla las piezas mejor. Los latinos somos muy propensos a saturar de información las imágenes como si fueran volantes, pero en Instagram es más recomendable centrarse en el producto y ofrecer la información abajo del post.



2. Generar contenidos cotidianos como si fueran una publicación personal: Este tipo de publicaciones genera emociones y conecta mejor con los posibles clientes.



3. Siempre poner el precio: Existe la falsa creencia de no poner el precio de los productos en las publicaciones para aumentar las interacciones, pero esto es un arma de doble filo. No solo genera un gran desgaste administrativo por todo el tiempo que lleva contestar mensajes por DM, sino que hace que muchas veces la persona desista de hacer una compra. Entre más clara y transparente sean las publicaciones estas generan mayor credibilidad.



4. Incluir el valor del envío en el precio publicado del producto: Esto le da un valor agregado a los clientes y les facilita la decisión de compra.



5. No publicar tan seguido: Las publicaciones en el perfil tienen una vida muy corta. Por eso es recomendable publicar 1 sola vez al día o máximo 2. Si se tiene información adicional se puede publicar en las historias cuántas veces se quiera.



6. Identificar los mejores horarios para publicar: pueden ser de lunes a viernes entre las 7 p.m. y las 9:30 p.m., así como en las mañanas entre las 7 a.m. y las 9 a.m., al igual que los domingos en la noche, ya que son los horarios en donde hay mayor número de personas interactuando con la red, pero esto puede variar.



7. No comprar seguidores: si bien aumentar el número de seguidores es importante para generar credibilidad, esta se debilita cuando las cuentas compran cuentas falsas que no generan ningún valor agregado a la marca o al producto.



8. Invertir en publicidad: Los costos de la publicidad en redes sociales son muy económicos y traen grandes beneficios a la hora de dar a conocer un producto.



9. Tener una tienda online: Muchos emprendedores lo consideran un gasto innecesario. Pero esto es una gran equivocación. Una tienda online reduce el desgaste administrativo, genera seguridad y facilita la decisión de compra, sobre todo si cuenta con una amplia gama de métodos de pago, y puede incrementar las ventas hasta en un 3.000%.



“Muchos emprendedores piensan que solo tener un buen producto basta y que se vende solo. Pero ser exitoso en las redes sociales requiere de trabajo, constancia, disciplina, mucha paciencia y de implementar una buena estrategia digital que permita llegar cada vez a más personas y lo más importante, incrementar las ventas”, concluye Pérez.

La logística para las entregas es un diferencial

Durante esta temporada los negocios deben prever las dificultades en las entregas. Foto: PhHere

Por su parte, Pibox, empresa colombiana de mensajería de última milla, recomienda a los emprendedores prestar especial atención a las entregas y han identificado las claves que pueden hacer la diferencia en su entrega al cliente durante fin de año:



● Contar con un backup de inventario extra para cubrir las necesidades de los clientes en estas épocas.



● Tener un canal de abastecimiento mucho más robusto



● Contratar un plan de logística más grande, tercerizando a flotas más grandes, una opción que ofrece la plataforma de Pibox.



● Solucionar inquietudes, pues, la alta demanda puede dificultar las entregas y el cliente valorará la honestidad.



LAURA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS

