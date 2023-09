De acuerdo con cifras del Dane, en agosto la inflación anual fue de 11,43 por ciento, lo que preocupa a las empresas y los trabajadores en Colombia.



“La inflación y los salarios impactan en la búsqueda de empleo y las decisiones laborales de los candidatos, por ello, resulta fundamental entender las dinámicas de los profesionales y las compañías respecto a la negociación de los salarios y distinguir entre un aumento salarial y un aumento por inflación”, expresó Eliana López, Directora de Michael Page.

Los candidatos empiezan a identificar la necesidad de mejorar su situación salarial. Foto: iStock

Según “La Voz de los Candidatos”, un estudio realizado por Michael Page, los candidatos empiezan a identificar la necesidad de mejorar su situación salarial. Según el estudio, el 68 por ciento de ellos está buscando empleos con salarios más altos.



Además, el 45 por ciento estaría abierto a ejercer otro tipo de posiciones y a diversificar su ocupación.

¿Cuáles son las expectativas del talento frente al aumento salarial?



Los trabajadores y empleadores saben diferenciar entre aumento salarial y ajuste por inflación. Según los encuestados, el 49 por ciento recibió un aumento en el último año en función de su desempeño, mientras que el 26 por ciento afirma haber tenido un ajuste en su sueldo debido a la inflación excepcional.



Sin embargo, Michael Page dice que esta medida aún no es suficiente, debido a que el 75 por ciento de los candidatos colombianos no recibió medidas de compensación por parte de sus empresas para enfrentar la inflación.

Igualmente, el 73 por ciento espera un ascenso por año. Foto: iStock

Los salarios actualizados y el crecimiento profesional retienen al talento



Además, el 51 por ciento de los candidatos encuestados no ven una compensación inflacionaria en un futuro cercano, por este motivo, deciden explorar opciones adicionales para asegurarse un nivel de vida digno.



Por ejemplo, el 61 por ciento consideraría aceptar trabajos o proyectos paralelos.

Por otra parte, apoyar los planes de crecimiento profesional y el desarrollo de carrera de los colaboradores también contribuye a reducir la rotación. Para el 96 por ciento de los candidatos encuestados, los ascensos dentro de su compañía son importantes y el 60 por ciento ya los han solicitado a su empleador.



Igualmente, el 73 por ciento espera un ascenso por año; no obstante, el 36 por ciento no siente apoyo por parte de sus empresas como programas y entrenamientos de formación.