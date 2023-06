Recuerde que renovar tu licencia de conducción es una responsabilidad legal que le permitirá seguir disfrutando de los beneficios de conducir sin problemas. No espere hasta el último momento, evite multas y complicaciones, y renueve su licencia.



Hoy, 20 de junio, finaliza el plazo para que millones de conductores renueven su licencia de conducción. Si no se realiza la renovación, las personas recibirán una multa o la inmovilización del vehículo.



Le contamos cómo podrá consultar si su licencia aplica a este vencimiento y cómo renovarla:



(Le puede interesar: Renovación licencia de conducción: largas filas por dejar el trámite para última hora).

¿Cómo saberlo?

Para determinar si debe renovar su licencia de acuerdo con la Ley 2161, debe tener en cuenta los siguientes puntos, según indica el Ministerio de Transporte.



Licencias con vencimiento entre el 1 y el 31 de enero de 2022: Si su licencia de conducción caduca en este período, debe renovarla antes del 20 de junio de 2023. Este plazo aplica para todas las licencias que venzan en este rango de fechas.



Licencias con fecha de vencimiento 'indefinida': Si tu licencia de conducción no tiene una fecha de vencimiento específica, sino que indica 'indefinido', también debes renovarla antes del 20 de junio de 2023. Aunque no haya una fecha establecida, la ley exige la renovación en este período.



Licencias sin fecha de vencimiento: Si su licencia de conducción no tiene una fecha de vencimiento impresa, también debes renovarla antes del 20 de junio de 2023. Es posible que algunas licencias antiguas no tengan una fecha específica, pero la ley establece el plazo para su renovación.



(Le puede interesar: Licencia de conducción: ¡Hoy vence el plazo para renovarla! Conozca cómo hacerlo aquí).

Facebook Twitter Linkedin

Este martes 20 de junio se vence el plazo para renovar la licencia de conducción. Foto: Archivo EL TIEMPO

Si no está cubierto por la Ley 2161, deberá:

En caso de que su licencia de conducción no esté cubierta por la Ley 2161 y esté próxima a vencer, debe seguir las siguientes recomendaciones:



(Le puede interesar: Paso a paso para renovar su licencia de conducción antes del plazo del 20 de junio).



Verifique la fecha de vencimiento impresa en la parte posterior de tu licencia. Si existe una fecha allí, debe renovarla antes de que llegue dicho vencimiento. También, puede realizar una consulta por 'Documento de Identidad' en la página web del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) para conocer la fecha exacta de vencimiento y asegurarte de renovarla a tiempo.

Más noticias en EL TIEMPO:

¡Ojo! Por estas razones le pueden suspender o cancelar la licencia de conducción

Aún faltan más de cuatro millones de licencias por renovar

Atentos: ¿bajará o no el tiempo para renovar licencia de conducción de motos?

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS