Muchas personas buscan oportunidades laborales en países diferentes a los de su residencia. Estados Unidos es uno de los más deseados para la búsqueda de un trabajo.



No obstante, así como puede encontrar oportunidades legítimas y reales, también puede estar expuesto a ser víctima de engaño, por parte de falsas promesas para crecer laboralmente en Norteamérica.

Para evitar esta situación, las embajadas de Estados Unidos en varios países lanzaron algunas recomendaciones a la hora de postularse a alguna oferta de trabajo en ese país. Una de ellas fue la embajada de México, que si bien las sugerencias van dirigidas a esa población, también pueden ser tenidas en cuenta por cualquier ciudadano del mundo que esté buscando oportunidades en el país norteamericano.

Recomendaciones para no ser víctima de estafa si busca trabajo en EEUU:

1. El empleador será el encargado de solicitar la visa. Este procedimiento lo realiza directamente en la oficina de inmigración, antes de que el trabajador inicie cualquier otro trámite. Si usted es ese trabajador, puede verificar si quien lo va a contratar inició el proceso, poniéndose en contacto con la Unidad de Prevención de Fraudes del Consulado de Estados Unidos.



2. Si un empleador le solicita sumas de dinero para cualquier proceso, desconfíe. Ninguna empresa seria le pedirá dinero. Existen algunas agencias intermediarias que ayudan a extranjeros a realizar los trámites, sin embargo estas tampoco son confiables.



3. Si va a iniciar un trámite de visa, revisé bien las condiciones del trabajo: si existe un contrato y si en ese documento está su nombre, código de solicitud, su número de identificación, las labores que va a realizar y el tiempo de duración del mismo.



4. Si ya presento una solicitud usted puede verificar el estado de la misma en la página web https://ceac.state.gov/ allí deberá digitar el número de confirmación en la hoja de código de barras del formulario de pedido. Si así fue estas son las opciones que aparecerán:



- Solicitud recibida: la aplicación aún no se ha adjudicado.



- En proceso administrativo: la aplicación se está procesando administrativamente.



- Rechazado: la solicitud no fue aceptada.



- Emitido: la visa fue aprobada



Si el reclutador presenta alguna de estas señales, tenga cuidado:

- Cambia constantemente la fecha de la cita en el consulado o la fecha de salida hacia Estados Unidos.



- No explica los costos para la aplicación de solicitud de visa.



- No entrega detalles sobre el trabajo: Cómo se llama la empresa, la ciudad de ubicación, las responsabilidades que tendrá, el salario a recibir y la duración del contrato.



Siempre está atento a actitudes extrañas de supuestos empleadores en EEUU. Foto: iStock

Si después de verificar estos pasos aún tiene dudas con respecto a su empleador en Estados Unidos, puede visitar la página de la Unidad de Prevención del Fraude o escribir un correo con sus preguntas a visasmtr@state.gov





LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

