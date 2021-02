Consejos prácticos para tener una hoja de vida atractiva

Ya sea que esté desempleado y necesite trabajo o se encuentre buscando nuevos horizontes para su área profesional, lo cierto es que su hoja de vida es la primera carta de presentación ante los encargados de llamar y seleccionar postulantes a cualquier vacante.

(De su interés: Conozca algunas vacantes bilingües que están disponibles actualmente)

Y aunque no hay una plantilla estática de cómo hacer su currículo, lo cierto es que sí existen algunas pautas básicas y parámetros que suelen ser evaluados en estos procesos de selección y que puede usar a su favor para hacer la diferencia al momento de entrar en un proceso de este tipo.

Lo que no puede pasar

- Asegúrese de que no haya ningún error de ortografía, suena obvio, pero lo cierto es que muchos candidatos son descartados por la falta de una coma, una tilde mal puesta o una palabra mal escrita. No es suficiente con el corrector de programas como Word, tómese el tiempo de revisar detenidamente el escrito y si es necesario busque la ayuda de alguien que sepa de escritura o, con diccionario en mano, confirme que todo está en perfectas condiciones.



(Además: Concentrix abre convocatoria para 1.300 puestos entre febrero y abril)



- Ojo con usar pleonasmos, o términos redundantes, cuando se trate de describir sus habilidades o hablar de sí mismo. Si bien debe destacar sus fortalezas con seguridad y de manera detallada, el egocentrismo o la exageración pueden espantar.



-Es una hoja de vida, no una tesis doctoral o un ensayo argumentativo. La empresas evaluarán su asertividad en la forma en que muestra su perfil de manera completa sin escribir más de la cuenta. Por eso la idea es que esta no pase de más de una página.



(De su interés: Firma Babel abrió convocatoria para profesionales en tecnología)



-No use una hoja de vida genérica para aplicar a todos las ofertas, adapte el documento según el cargo y la compañía a la que se va a postular, que su escrito responda a las necesidades y a la cultura organizacional de cada compañía a la que se presente.

Consejos fáciles y efectivos

- Fácil, claro y concreto, cualquier reclutador premiará estos tres atributos.



- Ponga referencias personales y profesionales que validen la información que le está proporcionando a la empresa. Esto puede jugar a su favor al dar confianza sobre la veracidad de los datos que ha escrito.



-El orden es importante, organice las fechas y años de cada empleo o estudio cronológicamente. Esto va a facilitar la interpretación de su hoja de vida y demostrará que es una persona organizada en sus proyectos.



(Trabajo sí hay: Estas son las 2.020 vacantes que ofrece el Distrito)



-A veces menos es más, no incluya certificados, estudios o diplomas que no le aportarían al desempeño de la labor que realizaría.



-Haga un perfil de aproximadamente 60 palabras en donde permita desde el inicio entender su enfoque y fortalezas en el mercado laboral.



-Además de funciones, ponga logros obtenidos en los cargos en los que se ha desempeñado.



-Resalte qué habilidades o herramientas ha adquirido con su experiencia y que le permitirían desarrollar con éxito la labor a la que se está postulando.



-El diseño es muy importante, use herramientas como Canva o Word y póngale una estructura lógica, creativa (sin caer en lo infantil) y cuidada estéticamente al documento.



-Lea muy bien las especificaciones del proceso, hay compañías que premiarán el que usted ponga una foto. Otras, puede que le soliciten suprimirla por la naturaleza del proceso.



- Si pone foto que sea profesional y no una imagen que parezca tomada de manera casera, borrosa o descolorida.

TENDENCIAS EL TIEMPO