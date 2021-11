Aunque llegar a ser millonario parece ser muy difícil y suele quedarse en un sueño, es posible acumular una gran cantidad de dinero, sobre todo, si se aprenden a manejar correctamente las ganancias desde que se es joven.



Es por eso que, a continuación podrá leer siete claves para hacer una fortuna desde cero. Con estos consejos, compartidos por el multimillonario y entrenador de ventas Grant Cardone para la revista 'Entrepeneur', podrá adquirir buenos hábitos relacionados con el manejo del dinero.

Ahorrar para invertir

De acuerdo con Cardone, se aconseja guardar una cantidad del dinero que se obtiene para después invertirlo. Para ello, lo mejor es abrir una cuenta segura e intocable, es decir, una cuenta que no se debe usar "ni siquiera para una emergencia".



Así las cosas, en unos cuantos años, si se va llenado la cuenta poco a poco, se puede tener una gran capital para realizar inversiones.



"Hoy en día, al menos dos veces al año, estoy en bancarrota porque siempre invierto mis excedentes en las empresas a las que no puedo entrar", afirmó Cardone.



Lo mejor es abrir una cuenta segura e intocable para ahorrar. Foto: iStock

En vez de presumir, hay que trabajar

Para el magnate, lo mejor es que una persona sea reconocida por su ética laboral y no por las cosas que compra. De esta manera, se evita gastos que son innecesarios.



"No compré mi primer reloj de lujo o automóvil hasta que mis negocios e inversiones estaban produciendo múltiples flujos seguros de ingresos. Todavía manejaba un Toyota Camry cuando me convertí en millonario", contó Cardone.

Evitar deudas que no pagan

Así como se dijo en el punto anterior, cunado una persona está pensando en un mejor futuro económico, lo mejor es evitar endeudarse comprando cosas o llenarse de lujos que no generan ningún beneficio significativo.



"Yo pedí prestado dinero para un automóvil solo porque sabía que podía aumentar mis ingresos. La gente rica usa las deudas para aprovechar las inversiones y hacer crecer sus flujos de efectivo. La gente pobre usa las deudas para comprar cosas que hacen más ricos a los ricos", aseguró Cardone.



El dinero no duerme

El multimillonario aconseja esforzarse al máximo en el trabajo y dar 'la milla extra' en todo lo que se hace, pues esto trae beneficios profesionales y económicos en el futuro.



"Cuando tenía 26 años, estaba en el comercio minorista y la tienda en la que trabajaba cerraba a las 7 p. m. Muchas veces me podías encontrar ahí a las 11 p. m. vendiendo algo más. Nunca trates de ser el más inteligente o la persona más 'suertuda', sólo asegúrate de trabajar más que los demás", dijo Cardone.

Para Cardone, primero hay que trabajar duro y luego disfrutar los frutos del trabajo. Foto: iStock

Tener un mentor millonario

Para Cardone, es aconsejable que una persona que desea ser rica siga el ejemplo de algún millonario, pues así evitará seguir las ideas de su entorno, las cuales, probablemente, pueden limitarla.



"He estudiado a los millonarios para duplicar lo que ellos hicieron. Encuentra a tu mentor personal y estúdialo. La mayoría de la gente rica es muy generosa con sus conocimientos y recursos", explicó el multimillonario.



Hacer que el dinero 'levante las cosas pesadas'

De acuerdo con el multimillonario, lo más favorable es hacer más dinero de las inversiones que del trabajo, para ello hay que ahorrar y luego arriesgarse a invertir.



"La segunda empresa que inicié requería una inversión de 50 mil dólares. Esa empresa me ha dado de regreso esa misma cantidad cada mes por los últimos diez años", dijo Cardone.



"Mi tercera inversión fue en bienes raíces, en lo que comencé con 350 mil, una gran parte de lo que tenía en ese momento. Todavía soy dueño de esa propiedad y sigue dándome ingresos. Invertir es la única razón para hacer los otros pasos y tu dinero debe trabajar por ti y levantar las cosas pesadas", añadió.

Apuntar a tener 10 millones, no 1 millón

Para Cardone, uno de los peores errores financieros es no pensar en grande y dejarse guiar por las críticas de los demás.



"Haz a un lado a la gente que dice que tus sueños financieros son por avaricia. Evita los esquemas de hacerte rico rápido, sé ético, nunca te rindas y una vez que lo logres, ayuda a los demás para que lleguen ahí también", afirmó el multimillonario.



ELTIEMPO.COM