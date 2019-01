Presupuesto familiar, una opción para aliviar las finanzas este año

Empezó el 2019 y con él vienen muchos propósitos particulares y familiares. Una de las claves para organizarse es hacer un presupuesto, pues es la forma más ordenada para saber en qué punto estamos y hacia dónde nos dirigimos en cuestiones financieras. Cuando se trata de la familia es importante para tener en cuenta lo que se va a destinar a alimentación, transporte, servicios y el estudio de los hijos entre otras actividades.

Para empezar se debe tener presente con qué se cuenta, qué porcentaje del dinero hay que destinar para actividades como gastos o ahorros, a cuánto asciende ese porcentaje y qué tanto de ese dinero puede quedar libre. Estas son las claves para elaborar un presupuesto familiar que recomienda el gerente corporativo de Grupo Juriscoop, Fabio Chavarro:

Saber exactamente cuánta plata está ingresando al hogar

Es necesario tener conocimiento de cuánto dinero ganan las personas que están a cargo del hogar o que contribuyen para pagar los gastos. Es aconsejable destinar siempre un 10 por ciento de los ingresos al ahorro y siempre pensar en que no debe asumir gastos que no pueda costear y estén fuera de su alcance. Recuerde que lo mejor para el futuro familiar es la tranquilidad de no estar viviendo por encima de sus posibilidades.

No pierda de vista al destino de los ingresos

Que el dinero se acabe sin darse cuenta es un problema que le pasa a muchos, pero como todo, esto tiene solución, y está al alcance de la mano. Usted puede llevar el control de los gastos del hogar y hacer un análisis de cuáles son necesarios y cuáles no, con lo que puede garantizar un consumo responsable y además sostenible. Aparte de guardar la plata que va para gastos y ahorro, es importante que fije metas con el dinero y tenga un plan para afrontar situaciones de crisis.

Haga un plan casero de ahorros e inversión.

Se puede identificar cuánto se puede ahorrar periódicamente y de esta manera, la familia puede fijar planes de ahorros concretos y alcanzables que permitan alcanzar objetivos en el corto y largo plazo, como estudiar o comprar casa, pero también hacer inversiones que generen más ingresos.

Sepa hacia dónde no está yendo el dinero de la familia

Así como lo lee. Estamos acostumbrados a los consejos de saber hacia dónde va el dinero, pero en este caso es importante saber lo que no está haciendo ya que hay múltiples posibilidades como un fondo de inversión, una cuenta de ahorros, ampliar un negocio o ayudar en una carrera universitaria. Cuando no hay objetivos claros, se dará cuenta de que el ahorro no está siendo importante y que la cantidad destinada a este es muy poca.

Recuerde la importancia de la tranquilidad financiera

Lo mejor es evitar dolores de cabeza y que los problemas financieros se adicionen a otras complicaciones diarias. Tener un presupuesto libera a la familia de caer en preocupaciones que son totalmente evitables.



Algunas recomendaciones adicionales de Chavarro son “evitar el uso descontrolado de tarjetas de crédito” y estar siempre atentos a los intereses que estas generan pues, finalmente, son gastos que se pueden sumar en los meses posteriores.



