Cómo hacer gastos inteligentes en las compras navideñas y no pasar del presupuesto

Diciembre es uno de los meses en el que las personas más tienen gastos. Las distintas celebraciones, las vacaciones, las compras navideñas y los regalos son algunas de las ocasiones donde más invierten.



En este contexto es usual que las personas caigan en compras impulsivas o adquieran productos y artículos que sobrepasan su presupuesto, provocando deudas o gastando el dinero de las obligaciones financieras.

Tener un uso inteligente del dinero durante esta temporada del año es crucial para hacer rendir sus ingresos, ya que debe sortear las nuevas compras con los demás deberes financieros que tiene cada mes, en caso de que no haya ahorrado en los meses previos.



Para evitar "dolores de cabeza" y manejar su dinero de manera correcta, hay ciertas técnicas que puede tener en cuenta la hora de consumir o realizar alguna compra entorno a la Navidad, de acuerdo con el portal de la compañía de seguros de inversión 'BMI'.

Establezca un presupuesto

Aunque suene obvio, muchos se olvidan de implementar antes que cualquier gasto un presupuesto. Este no tiene que ser exacto, pero si puede armar una posible estimación que calcule los artículos y productos que deberá adquirir, al menos en el tema de los regalos.



Con ello tendrá unos fondos planeados que le permitirán tener claro las cantidades especificas conforme a cada categoría como: casa, ahorro, recibos, familia y ocio.



"Establecer un plan es básico porque ayuda a centrarse en necesidades reales presentes y futuras, a identificar las prioridades y, por tanto, a hacer un mejor uso de los recursos para satisfacer las necesidades e incluso algunos deseos", señala la entidad.

Aproveche las ofertas

Si bien es cierto que en diciembre los establecimientos comerciales no acostumbran a tener descuentos, para ello puede anticiparse a conseguir los detalles, adornos y demás con un tiempo previo.



De acuerdo con el portal del banco 'BBVA', lo ideal es aprovechar jornadas como el 'Black Friday', el 'Cyber Monday' o las ofertas previas a la Navidad que ofrecen las tiendas y marcas en sus productos para ahorrar todo el dinero posible.

Priorice los regalos

No cabe duda de que en esta época el ideal sería darle un regalo a todas las personas que quiere, sin embargo, este escenario no suele ser posible. Para ello, puede realizar una lista con los nombres más importantes que recibirán un obsequio, así puede mantener un presupuesto general.



No obstante, también puede entregar detalles que no impliquen necesariamente una compra comercial, de hecho, las manualidades son un gran recurso durante la temporada. Entregar regalos hechos a mano es un gran gesto que implica cariño y tiempo: artesanías, alimentos o tarjetas personalizadas son algunas de las opciones que tiene disponible.



Con estas técnicas puede ayudarle a su bolsillo y aprender a tener un hábito financiero más acorde con sus entradas económicas sin tener que endeudarse o privarse de algunos deseos.





