Llegó la época navideña: los buñuelos, natillas y novenas se aproximan, y para algunos también la prima. Sin embargo, al inicio del próximo año también llegan nuevos gastos como el pago de la matrícula de los hijos, proyectos académicos, pago de deudas, entre otros asuntos.



Esta vez en #ELRetoET queremos saber si usted sería capaz de llegar a enero con la prima de diciembre. Para esto, María Teresa Macías, profesora del Departamento de Finanzas de la Universidad de La Sabana con maestrías en Finanzas Internacionales y Microfinanzas y Desarrollo Social, explica la mejor forma para invertir este dinero.

El reto es el siguiente:

La solución:

Para comenzar, hay que tener presente que la forma de invertir la prima depende de muchos factores: el nivel de ingresos de la persona, los gastos que tenga, el número de personas que se vean beneficiadas con esto, entre otros.



Para este caso, la experta recomienda que si usted tiene un salario de 1 millón de pesos y recibe una prima de $500.000 lo primero que debería hacer es "una priorización, es decir, que coloque primero lo que es indispensable para la familia y empiece a pagar esos compromisos, como por ejemplo: el estudio de los hijos, la alimentación o el transporte".



Por el contrario si usted tiene un salario de 5 o 10 millones de pesos, donde tiene gastos más grandes, la experta recomienda que, si ya tiene cubiertas todas las necesidades de su familia, "un 10 % lo utilice para el beneficio de otros (ayudar a alguien, dar regalos, etc.) y el restante 90 % lo ideal es que realice una inversión. Por ejemplo, en bonos de empresas o el Gobierno, en Certificado de Depósito a Término( CDT) o en fondos de inversión".



Al invertir el dinero genera alguna rentabilidad y protege el dinero de gastárselo. "Hay estudios que demuestran que al ahorrarlo y mantenerlo en el tiempo no se va a gastar el dinero pues no lo va a tener en el disponible, es decir, en una tarjeta de crédito con cupo o una tarjeta débito con dinero disponible", advierte la experta.



Además, investigaciones demuestran que las personas sienten que al hacer compras con tarjetas gastan menos y por ende terminan gastando más, y al tener el dinero en efectivo se tienda a ser más consciente del dinero que se gasta. Por ello, tener la prima en efectivo puede ayudarle a invertirla mejor.

¿Y las compras y regalos de Navidad?

EL TIEMPO le preguntó a los ciudadanos cómo invertirían este dinero y la mayoría respondió que en compras y regalos de Navidad. Por ello María Teresa Macías da ocho consejos para que a usted le rinda el dinero en esta época.

Planee los gastos todo el año . "Si se quiere ir en vacaciones en esta época o tener gastos extras debería tener una planeación desde enero y así optimizar las necesidades en el año y llegar hasta enero con dinero". Programarse haciendo un ahorro diario puede servir.

'Carta al niño Dios' . Este consejo es para dar regalos más acorde con los gustos de los niños y no desperdiciarlo en juguetes que no van a usar.

Jugar al amigo secreto con tope de dinero . En vez de darle medias a toda la familia, con esta dinámica puede dar un solo regalo de mejor calidad.

Todos ponen en la cena navideña . Este juego consiste en que cada integrante lleve una parte del plato y así ninguno se recarga.

Comprar al por mayor regalos para muchas personas . "Si da regalos generales como agradecimiento por el día a día, como los porteros, empleadas domésticas, entre otras, se pueden comprar anchetas y otras cosas más económicas".

Cotizar en varios lugares . Esta práctica le ayuda a gastar el dinero correcto para el regalo o viaje que haga. Si lo hace con tiempo puede salirle más económico.

No endeudarse para demostrar amor.

Emprenda un negocio. En esta época de compras usted puede aprovechar y generar más ingresos, por ejemplo de decoración navideña, comida para esta época, entre otros.

LUISA MERCADO

ELTIEMPO.COM

