Después de que el dólar alcanzara un precio de $ 4.968 el pasado 24 de octubre de 2022, al día de hoy, nueve meses después, se ha podido notar que su valor ha estado por debajo de los $ 4.200. Este viernes, el precio es de $ 4.157.



(Siga leyendo: Bogotá: los 5 outlets 'secretos' que ofrecen grandes descuentos, conózcalos).



Lo anterior quiere decir que, durante el primer semestre, el peso del dólar se revalorizó 13,15 %. No obstante, expertos han aclarado que este precio podría cambiar en los próximos meses, ya que puede oscilar entre los $ 4.200 y los $ 5.100, para los meses que vienen, según el medio Portafolio.

Facebook Twitter Linkedin

El precio del dólar ha disminuido en estos últimos meses. Foto: iStock

Así las cosas, las Casas de Cambio son entidades que funciona "como intermediaria financiera para la compra y venta de monedas extranjeras. Es decir, un lugar en el que las personas realizan cambios de divisas", según el portal Kambiasta, primera casa de cambio digital de Perú.



Con base en lo anterior y de acuerdo con su importante operación, estas entidades se encuentran en puntos que, generalmente, son muy concurridos por turistas, por ejemplo: los aeropuertos, las agencias de viajes y los bancos.

(Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles).

Sin embargo, la pregunta que le sucumbe a las personas que por motivos de ahorro o viaje se dirigen a una de estas Casas a comprar o a vender dólares es ¿por qué allí el precio es más costoso del que se ha establecido para ese día?. Le explicamos.

¿Cómo funcionan las Casas de Cambio en Colombia?

El precio del dólar está determinado por un régimen cambiario que es de libre flotación FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con la pregunta, la Universidad de La Salle explicó, en conversaciones con el director del Programa de Finanzas y Comercio Internacional de la Institución, José Hernández, que "el precio del dólar está determinado por un régimen cambiario que es de libre flotación".



De hecho, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) es la encargada de controlar y dar vigencia al régimen cambiario. Así las cosas, el precio del dólar que encuentra en las Casas de Cambio va a depender del mercado, según la institución citada.



Por tanto, las Casas de Cambio deciden los precios a lo que quieren vender o comprar las divisas; no obstante, se arriesgan a que las personas no quieran obtener sus servicios.



Finalmente, José Hernández comentó: “Si una, de manera autónoma, decide establecer que el valor del dólar es de $5.500, se arriesga a no atraer clientes. No obstante, existen algunas asociaciones que intentan corregir estas situaciones extremas con el fin de que la compra y venta de esta divisa esté enmarcada dentro de un mercado competitivo”.

Algunas casa de cambio en el país

- Cambios Vancouver Bogotá.

- Cambios Kapital Bogotá.

- Condor Cambio de divisas.

- Punto Dollar Bogotá.

- Punto Dollar Cali.

- Punto Dollar Cartagena.

- Eurocambios Millenium Cali.

- Cambios El Poblado.

- Unicambios Medellín.

Más noticias en EL TIEMPO

Soat: ¿Se puede comprar en las bombas de gasolina?

La nueva función que tiene Nequi para saber si está caída

Estas son las estafas más comunes con criptomonedas y así puede evitar caer en ellas

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS