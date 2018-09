Conozca cómo debe ser nuevo pago a salud y pensión de los contratistas

Un decreto expedido por el Gobierno les permitirá a ocho millones de trabajadores nacionales tener un alivio en sus bolsillos, a partir de octubre.



Desde el próximo mes, a los contratistas por prestación de servicios se les permitirá hacer sus respectivos pagos de salud, pensión y riesgos laborales con mes vencido y no anticipado.

La exministra de Trabajo, Griselda Restrepo, explicó que “una de las preocupaciones de los contratistas era que ellos tenían que pedir dinero prestado para pagar anticipadamente estos aportes, con lo cual abrimos la posibilidad de que las personas empiecen a trabajar y luego realicen el pago”.

Nuevas reglas

Así las cosas, las personas que cancelan la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) tuvieron que pagar los aportes de agosto normalmente (es decir, de forma anticipada), pero en septiembre ya no lo pagaron de esta manera, sino que lo harán en los primeros días de octubre.



El cambio se da específicamente para los tiempos de cancelación de estos aportes, que sirven para recibir atención en las respectivas EPS y para cotizar a uno de los dos regímenes de pensión. Esto, por supuesto, no aplica a quienes reciben menos de un salario mínimo, pues no deben cotizar.



En el decreto –expedido por el Gobierno por mandato de un fallo judicial– quedó detallado que esta medida tendrá que ser tenida en cuenta por las EPS, ya que tendrán que garantizarles a las personas los servicios de salud, así el pago se haga mes vencido.

En el caso de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), los aportes serán registrados un mes después al laborado, razón por la cual “las empresas deben estar muy pendientes de los registros, de modo que las personas coticen realmente lo que ganan”, agregó Restrepo.



En tanto, Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde y quien demandó la norma que le dio vida a estos cambios aseguró que “este es un gran avance, en materia de derechos para los ‘esclavos’ del siglo XXI, ya que les permite dejar de pedir dinero prestado o recurrir al ‘gota a gota’ para pagar estos aportes.



Con estos cambios, se eliminó la exigencia de las empresas de pedir el certificado de pago de seguridad social para permitirles a las personas que trabajen, e incluso a partir de mediados del próximo año tendrán nuevas tareas a su cargo.

Retención de nómina

Según la norma, desde el 1.° de junio del 2019, las reglas de juego en materia de aportes de contratistas por prestación de servicios, quedarán del lado de los empleadores.



“Desde ese momento, las empresas contratarán a las personas y en el momento en que les vayan a pagar, les descontarán lo correspondiente a aportes de salud, pensión y riesgos laborales, y se los girarán directamente al Sistema General de Seguridad Social”, explicó la exministra. Estos cambios empezarán a regir dentro de ocho meses.



SEBASTIÁN LONDOÑO VÉLEZ

