¿Cómo evitar la humedad en casa?

Tener humedad en casa es un factor de riesgo para usted y su familia, puede empeorar alergias y generar problemas respiratorios. A continuación, le damos algunos tips para que erradique la humedad de su vivienda.

Señales de humedad en casa

Presencia de manchas negras en la pared al igual que sal. Asimismo se pueden apreciar pinturas descascaradas y posibles gotas de agua en las ventanas. Generalmente la presencia de humedad se detecta por olores intensos.



Debe tener en cuenta que en invierno la humedad puede empeorar en casas que no cuenten con buena ventilación, conllevando a la generación de malos olores y paredes manchadas.



El primer consejo, por consiguiente, es ventilar de forma permanente su casa, de esta manera permitirá que el aire refresque el ambiente, sobre todo después de cocinar y bañarse que son los momentos en que más se genera humedad.



Un segundo consejo, es tender la ropa al aire libre si es posible, si tiene patio o si vive en apartamento ubique la ropa cerca de ventanas y fuentes de ventilación, por otro lado, evite tener muchas plantas dentro de la vivienda.



Un último consejo, es distribuir de mejor forma sus muebles o disminuir la cantidad de los mismos, para que de esa manera pueda circular el aire de forma óptima. No obstante, en el mercado existen productos de aseo y artefactos como los deshumidificadores, que están muy de moda últimamente y que ayudarán a eliminar la humedad de su hogar.

Remedios naturales contra la humedad

Vinagre blanco. Este producto es económico, de fácil acceso y que todos podemos utilizar en nuestro hogar para limpiar, desinfectar y eliminar la humedad, si bien no tiene el mejor olor, pero es la solución para acabar con los malos olores en closets y armarios. Además, puede limpiar el baño, la cocina y hasta a su mascota con él.

Para hacer la mezcla para limpiar necesitará: ½ taza de vinagre blanco, ¼ de taza de agua y un atomizador. Mezcle las dos cosas, agite el frasco y aplíquelo directamente sobre las manchas de humedad.



Deberá repetir esta misma acción todos los días durante una semana seguida. Si las manchas de humedad son muy fuertes, use vinagre puro.



Bicarbonato de sodio. El bicarbonato es reconocido por tener

propiedades antibacterianas y antifúngicas y cuenta con una gran capacidad de absorción.



Tiene dos opciones, una es agregar el polvo con un cepillo directamente sobre la humedad y retirarlo después de dos horas, y la segunda es ponerlo en una copita en los armarios donde huela o haya humedad.



Sal marina. La sal marina desinfecta, neutraliza olores y además evita la formación de manchas oscuras. Para evitar la humedad, puede colocar recipientes de sal marina dentro de armarios y otros muebles. Trate de cambiarla cada mes para mejores resultados.



No cubra la humedad. A veces tenemos humedad detrás de los muebles de nuestra casa, es importante que despeje la zona para así poder secarla, de lo contrario solo se generará más humedad y mal olor.

Metrocuadrado.com