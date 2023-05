Las deudas son un dolor de cabeza y mucho más si llega al tope de estas. Tanto así que ya no puede responder por ellas y tampoco por sus otros compromisos financieros.



Es así como la falta de control sobre sus gastos se pueden convertir en una verdadera amenaza para seguir el curso de su vida. No obstante, por medio de la educación financiera, no solo podrá evitar el sobreendeudamiento, sino también aprenderá a crear los límites con su dinero sin restringir sus sueños y metas.



¿Qué es el sobreendeudamiento?

Según afirma Tian Rodríguez, educador financiero y creador de contenido, el sobreendeudamiento ocurre cuando "una persona, por diferentes razones, sobre todo falta de educación financiera e indisciplina en el gasto, llega a un punto donde le es prácticamente imposible pagar sus compromisos de deuda financiera y cubrir sus gastos mensuales de vida".



Esto trae consecuencias graves a la vida de las personas, tanto financieramente como en su salud física y mental, como por ejemplo, "reportes bancarios, embargos y otros, pero también puede traer consecuencias emocionales como lesiones lumbares, peleas familiares", indica Rodríguez.



¿Existen las 'buenas' y ´malas' deudas?

El educador financiero explica que la forma más fácil de definir si una deuda es "mala" o "buena" es cuando, en la primera de estas, la persona con su propio esfuerzo paga la deuda, sin embargo, el segundo caso ocurre cuando un activo paga la deuda por usted, un ejemplo puede ser endeudarse para comprar una propiedad y que el arriendo pague la deuda, los costos y le sobre dinero.



Es así como Rodríguez señala que la capacidad de pago en términos de deuda, debería ser del 35 por ciento del ingreso, donde el ideal a está en el 25 por ciento.

Estas son las recomendaciones

Este experto asegura que "la recomendación más grande que le podría dar a las personas en este tema es educarse financieramente. Cuando adquiere información relevante sobre finanzas personales, sus decisiones serán muchísimo más acertadas y además, sabrá cómo usar la deuda a su favor, pagar deudas más rápido, producir más dinero, entre otras".

Rodríguez afirma que es importante tratar de no extender por mucho tiempo las deudas y una forma de pagar más rápido podría ser "abonando a capital así solo sean 20.000 pesos al mes, ya que esto puede significar millones de pesos en ahorro, sobre todo si se hace en los primeros años de la deuda".



Finalmente, el experto asegura que es recomendable tener en cuenta el costo beneficio, pues muchas veces es mejor invertir que pagar deudas, "por ejemplo si su deuda está al 9 por ciento e.a, pero un CDT le paga 12% e.a, es mejor abrir un CDT, porque está 3 por ciento por encima de tu deuda".

Laura Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS