Fallas imperdonables con tarjeta de crédito y cómo entender el saldo

Aunque tener una tarjeta de crédito puede darle muchas ventajas a la hora de hacer sus pagos, cubrir una necesidad o simplemente darse uno que otro gusto, hay una línea delgada que muchos consumidores suelen traspasar y que los lleva a cometer errores que luego están lamentando o que les generan un fuerte dolor de cabeza por el impacto en su bolsillo.

Y es que además de saber cómo diferir las cuotas, hay que tener en cuenta otros aspectos y no cometer errores a la hora de consumir, como por ejemplo creerse el chacho para impresionar a alguien o confiar a ciegas en un ingreso futuro que nunca llega.



Una recomendación clave es aprender a entender el saldo de la tarjeta de crédito, que es el monto de dinero que le debes al banco o institución financiera emisora de la tarjeta, cifra que varía dependiendo de sus gastos y de la frecuencia de sus pagos.



Cada vez que usa su tarjeta de crédito en una compra o pago de servicio, el saldo aumenta. Lo mismo ocurre cuando realizas un pago a la tarjeta, solo que a la inversa. El saldo al final del ciclo o mes -es decir, en la fecha de facturación- es clave para su economía personal, porque es el monto al que se le aplicarán los intereses.



Mantener su saldo a raya es importante porque le dará un buen historial crediticio y elevará sus posibilidades de disfrutar de límites de crédito más altos.

Según el Banco BBVA cada usuario o titular de una tarjeta de crédito siempre debe tener cuidado en no cometer errores como estos.

1. No priorizar el pago. Si bien una persona puede tener más deudas, la tarjeta, ésta entre las más caras y lo recomendable es pagar lo antes posible. Una deuda sin control hace que se devuelva y se pague dinero que nunca se ha usado. No es muy inteligente ni recomendable.



2. Tener un abanico de tarjetas. Si se viaja regularmente, tener dos tarjetas de franquicias diferentes tiene sentido, para asegurar que una sea recibida. Pero tener cinco tarjetas porque una da millas, otra permite comprar en una tienda por departamento, otra trae un seguro de viajes, entre otros, solo desordena y a la larga lo hace gastar más de lo que necesita. Recuerde que el presupuesto es el mismo y para conseguir más beneficios en cada tarjeta se debe consumir más.



3. Pagar el valor mínimo. Salvo que tenga una emergencia y su presupuesto esté muy ajustado, pagar el monto mínimo es lo peor que se puede hacer porque todo el saldo de la deuda crecerá mes a mes con una tasa de interés alta.



4. Enloquecerse con los avances en efectivo. Es un error grave y demasiado común. Esto es solo para verdaderas emergencias, ya que la tasa de interés por la disposición de efectivo mayor que la de los consumos. Si aun así usa la tarjeta de crédito para retirar efectivo, debe pagar la deuda apenas se cuente con el dinero.



5. Ignorar los detalles de la tarjeta. Siempre hay que saber la fecha de corte, clave si quiere hacer compras grandes. No pasarse de la fecha de pago, porque esto afecta el reporte crediticio y encarece lo que ha comprado al pagar moras y comisiones. Si paga en dólares, tenga en cuenta que la compra se liquida a la tasa de cambio de ese día y lo puede coger un momento de incremento en el dólar, que al final le saldrá más caro en su factura.



6. Tener un saldo muy alto. Lo ideal es que no se deba nunca más del 30 por ciento de la línea de crédito de la tarjeta porque el saldo también va al reporte de riesgo crediticio. Entre más debe, pero calificación recibe y esto lo afectará si pide otro crédito para vivienda o vehículo. Entre más riesgo percibe el banco, más tasa de interés le cobrará.



7. Sentir pena al elegir las cuotas. Según el Banco Coomeva, en una fila o en la mesa de un restaurante se tiende a minimizar la cantidad de cuotas en las que desea pagar, simplemente por “el que dirán los demás”. Pero al evitar esta incomodidad, usted puede terminar eligiendo una cantidad de cuotas que afecta su presupuesto mensual y después estará alcanzado de plata. Pida el datafono y elija usted mismo las cuotas.

