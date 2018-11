¿Cómo disfrutar diciembre sin ‘ahogarse’ en deudas?

Se acerca diciembre y, además de la alegría de la convivencia entre amigos y familiares, este mes también trae los mayores gastos del año. Novenas, fiestas, cenas, vacaciones y principalmente regalos.



Por tradición, esta es la época de las compras, los encuentros, las fiestas. Así que, de no haber una adecuada planeación, podría generar un impacto en el bolsillo de los consumidores.



No en vano, de acuerdo con estimaciones de Fenalco, en promedio, cada colombiano gasta unos $ 600.000 en estas fechas.

Aunque quede muy poco tiempo para empezar el último mes del año, aún no es tarde para actuar de forma acertada y evitar ‘ahogarse’ en deudas en la época decembrina. Estas son las recomendaciones de los expertos para controlar los gastos navideños:

Cuantifique los ahorros y los gastos

Haga un balance entre lo que tiene disponible y lo que piensa invertir. Ponga en la balanza lo que recibirá por conceptos de sueldos y primas y contraste con lo destinado para sus gastos habituales: arriendo, alimentación, cuotas de créditos. De esa manera sabrá de cuánto dispone y puede destinar a los principales gastos decembrinos.

Compre los regalos desde ya

Utilizar este consejo no solo le servirá para evitar andar ‘a las carreras’ a última hora, sino que le ahorrará dinero. Haga una lista de regalos con anticipación, así no caerá en el error de adquirir cosas que no necesita. Noviembre es una buena oportunidad para adelantársele a la Navidad y que la compra de los regalos no afecte tanto al bolsillo. No hay que descartar los regalos hechos a mano que pueden tener un significado más importante para los demás y a su vez, contribuir al ahorro.

No se quede con un solo precio

Aunque comprar temprano resulta beneficioso, nunca hay que descartar la comparación de precios que se ofrecen en el mercado, alrededor de un mismo producto. Incluso en internet existe una oferta de costos distintos a los que se manejan en tiendas, pero hay que tener en cuenta que si decide hacerlo por este medio debe esperar un tiempo prudencial para recibir lo adquirido. Ofertas como el ‘BlackFriday’ son una buena ocasión para hacer estas compras.

Si viaja, haga las reservas desde ya

Pasar las fiestas fuera del hogar es una de las elecciones frecuentes para los colombianos, pero puede ser el mayor gasto. La temporada alta incrementa los costos de los pasajes de avión y el alojamientos en hoteles y sitios de hospedaje.



Si el plan es salir de viaje en diciembre, internet también es un buen aliado para esto, siempre y cuando se hagan las reservas desde ya, pues allí se ofrecen paquetes turísticos que pueden ser más accesibles para las finanzas que se manejan.



“Esperar hasta el último momento implica pagar sobrecosto e incluso no encontrar cupo para el destino deseado”, señala Fabio Chavarro, gerente corporativo del Grupo Juriscoop.

Si usa la tarjeta de crédito, que sea con inteligencia

En caso de que el crédito sea la opción escogida para realizar las compras, hay que llevar un control detallado del endeudamiento que se adquiere y de los intereses que se generan por diferir las compras o hacer anticipos. Programe los pagos de la tarjeta junto con los demás gastos mensuales a partir del mes siguiente, para que al momento de pagar no haya recargos.

No pierda de vista el 2019

La emotividad de las fiestas familiares no debe hacer que pierda de vista el próximo año. Es importante que piense en un plan de ahorro y busque fuentes adicionales de ingresos, puesto que, según afirma Fabio Chavarro, el próximo año “todos los colombianos nos veremos afectados con nuevos impuestos e incremento de precios por efecto de la inflación, entre otros”. El próximo año pondrá a prueba las finanzas personales por lo que un ahorro, aunque sea pequeño, puede servir como apoyo económico.



Datos de la firma Raddar señalan que el año pasado los colombianos gastaron en navidad unos 16,9 billones de pesos, es decir, 34,8 por ciento más que en el 2016.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO