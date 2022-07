El dólar es una de las monedas más importantes del mundo por su gran estabilidad y relevancia en los mercados financieros. Por tal motivo, se ha convertido en el precio hegemónico que gobierna las transacciones internacionales, por lo que su devaluación o valoración afecta directamente el poder adquisitivo de las naciones.



(Lea: Conozca los servicios digitales que tiene la Dian).

Así las cosas, es importante que cargue algunos dólares en su billetera que le pueden servir para ahorrar, para viajar, comprar propiedades o simplemente para tenerlos y cambiarlos en el momento adecuado. Sin embargo, debe tener en cuenta que antes de adquirirlos debe verificar su autenticidad.



Y es que al ser una moneda tan importante, los falsificadores están al acecho para estafar a personas que quieren conseguir los billetes a un menor precio. Un gran error, pues siempre es aconsejable que usted acuda a las casas de cambio y bancos autorizados para tal propósito.



Para que usted no caiga en la trampa de recibir dólares apócrifos, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha venido difundiendo algunos consejos prácticos para detectar irregularidades en los billetes con tan solo el tacto y la vista. Le contamos.

pasos para identifica run dólar falso

Toque del billete

​

Es normal que al pasar sus dedos por un billete verdadero usted sienta una textura ligeramente áspera. Por el contrario, si el ejemplar es liso o resbaladizo es motivo para prender las alarmas, pues puede ser falsificado.



Inclinación

​

La inclinación lo es todo. Al mover el billete de un lado a otro las tonalidades del mismo empezarán a cambiar. En el billete de 100 dólares, por ejemplo, el número posee un color cobrizo que, al inclinarse, toma un color verdoso.



(También: Conozca las opciones que tiene para poder ahorrar en dólares).

Facebook Twitter Linkedin

Ciudadano estadounidense contando dólares. Foto: Kena Betancur / AFP

Mirar a contraluz



Es importante colocar el billete bajo el efecto de una lámpara o de la luz solar para identificar si el ejemplar posee las líneas de seguridad o las marcas emitidas por el Banco Central de los Estados Unidos. Recuerde que estos sellos deben verse por los dos lados del billete.



Calidad de la impresión



Los billetes originales se imprimen con técnicas difícilmente replicables por las impresoras digitales, por lo que se le recomienda observar detalladamente el ejemplar en búsqueda de borrones o irregularidades, especialmente en los sellos y en los bordes de la Reserva Federal.



(Le puede interesar: ¿Es buen momento para vender los dólares que tiene?).

Facebook Twitter Linkedin

Los cambios en el precio del dólar de los últimos días reflejan aspectos nacionales e internacionales. Foto: Roslan Rahman. AFP

Hilo de seguridad

Todos los billetes poseen un hilo de seguridad a la izquierda del rostro representativo y que puede ser visto a contraluz. En la línea se puede leer la la palabra “USA”, seguida de la denominación del ejemplar.



Ahora bien, si usted desea una revisión más exhaustiva, podrá poner el billete bajo el efecto de la luz ultravioleta e identificar nuevamente el hilo. Bajo los efectos de esta luz, la banda de seguridad tomará un color diferente: En el billete de 5 dólares será azul, en el de 10 naranja, en el de 20 verde, en el de 50 amarilla y en el de 100 la tonalidad será rosa.



Números de serie



Es importante que a la hora de adquirir dólares identifique los números de serie impresos en el ejemplar, pues si el seriado no está espaciado adecuadamente o no están perfectamente alineados probablemente sea falso.



(Siga leyendo: ¿Qué puede hacer si su empleador no le pagó la prima?).

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Adek Berry. AFP

Más noticias

Gastar menos, salida de los colombianos para enfrentar la coyuntura actual

¿Tiene motocicleta? Estos son los impuestos que se deben pagar en Colombia

Tarjeta de crédito: estas son las modalidades de estafa más comunes

Tendencias EL TIEMPO