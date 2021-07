Paso a paso: así puede declarar renta desde su casa

Desde el próximo 10 de agosto comienzan los vencimientos para que las personas presenten y paguen la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2020.



Están obligados a presentar el formulario 210 los asalariados y las personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes en Colombia que cumplen con algunas de las condiciones dispuestas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha establecido y usted puede consultar aquí.

Si usted quiere hacer su declaración de renta como persona natural desde su casa, siga estas recomendaciones:



Lo primero que debe saber es si está registrado en el RUT (Registro Único Tributario) o si requiere de actualización de los datos, si tiene firma electrónica y si tiene un usuario creado en el portal de la Dian.



(¿Quiénes están obligados a declarar renta? Todo lo que debe saber)



Al contar con lo anterior y los documentos necesarios, puede comenzar el proceso. Ingrese a www.dian.gov.co y ubique en el menú transaccional (parte izquierda con fondo verde) la opción 'usuario registrado'. Haga clic y llene los campos con su información para ingresar.



Al entrar al sistema, ubique la opción 'diligenciar y presentar el formulario 210', seleccione el año gravable 2020 y haga clic en la opción 'crear'. Ahí le aparecerán una serie de preguntas que deberá contestar.



Cuando termine, ubique en la parte inferior derecha un ícono naranja con el símbolo '+' (más) y haga clic ahí, luego en la opción 'guardar'.



Pero aún no ha terminado. Recuerde que debe firmar el documento. Para eso hay dos opciones: si cuenta o no con firma electrónica.



(Declaración de renta 2021: así puede saber si le toca declarar o no)



Si la tiene, haga clic en 'firmar' y luego en 'autorizar'. Ahí se generará una clave dinámica que llegará al correo registrado en la Dian. Copie y pegue ese código en el espacio que se le indica y abajo la contraseña de seguridad de su firma electrónica.



Si quiere descargar el documento firmado, haga clic en el ícono naranja y la opción 'pdf' para ver la versión con la marca de agua de 'recibido'.



En caso de que no tenga firma electrónica, después de haber guardado el documento, seleccione el ícono naranja y luego la opción 'pdf'. Imprima dos copias en impresora láser y fírmelas a mano. Para la presentación, necesita tener la fotocopia del RUT y, si corresponde, el pago en una entidad bancaria.

En caso de dudas, puede responder sus preguntas en el 'chatbot' de la página de la Dian o en la app.



EL TIEMPO