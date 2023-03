En estos momentos en los que el costo de vida en Colombia está disparado y cada vez más el dinero no alcanza para cubrir todos los gastos del mes es importante construir hábitos financieros saludables y establecer un presupuesto.



Elaborar un presupuesto familiar permite tener claro cuáles son los ingresos y gastos del hogar, además de poder cubrir imprevistos que se puedan presentar y destinar un porcentaje del dinero al ahorro.



Hay que tener presente que una de las principales claves para elaborar un presupuesto eficiente es ser realista, así que es necesario evitar presupuestos rígidos que sean imposibles de cumplir. De esta manera, es necesario ser lo más sincero posible con los ingresos y los gastos.



De acuerdo con el BBVA, lo primero que se debe hacer para elaborar un presupuesto es separar ingresos y gastos por categorías. Hay que identificar las entradas (ingresos) y salidas (gastos) de dinero, así como su periodicidad y nivel de necesidad.



También es clave reconocer que el presupuesto es una herramienta que hay que mantener actualizada constantemente con el fin de disponer de la mejor información para gestionar, cambiar y adaptar todas las entradas y salidas de dinero.



De la gestión financiera se derivan dos decisiones que muchas veces se ven incompatibles: ahorrar o endeudarse. Por eso, es clave entender que, aunque el ahorro parece ser una herramienta únicamente positiva, su exceso puede tener efectos perniciosos, pues ralentiza el consumo.



Y en muchas ocasiones, el endeudarse es la única opción para acceder a productos y servicios, como es el caso de una vivienda, que si se hiciera por la vía del ahorro tendría que aplazarse muchos años o incluso sería imposible de afrontar.



Además, la fintech tyba recomienda hacer una evaluación de los gastos para determinar aquellos que sean innecesarios y que al eliminarlos pueden representar un gran alivio en las finanzas.



Para ello, es importante hacerse preguntas que ayuden a identificar estos gastos "hormigas" como ¿Cuántas plataformas de streaming se están pagando y cuántas se usan realmente?, ¿Sigo pagando la membresía del gimnasio al que dejé de ir hace varios meses? ¿Los electrodomésticos se encuentran en buen estado o habrá que asumir algún gasto grande por reparación?



Uno de los objetivos del año también debe ser que los miembros del hogar puedan ahorrar el 10 por ciento de su salario hasta lograr tener tres meses de salario como fondo de emergencia.



De acuerdo con el Estudio del Índice de Ánimo Inversionista publicado por tyba, los colombianos que no ahorran lo hacen principalmente porque no les alcanza (35 por ciento) y porque no cuentan con ingresos suficientes (25 por ciento). En ese sentido, trazar metas claras desde el principio del año, deberá ser una prioridad para que se puedan cumplir los propósitos del 2023.



Algo que puede afectar enormemente las finanzas familiares es no pagar a tiempo las deudas de crédito con alguna entidad financiera, puesto que no solo empiezan a correr sobrecostos de intereses por mora, sino que también se ve afectado el historial crediticio.



Por lo tanto, pagar las deudas de las tarjetas de crédito debe ser una prioridad para no afectar las finanzas y mantenerlas saludables. Una buena técnica para no correr con retrasos es ponerse una alarma de recordatorio de pago unos días antes del plazo límite.