Programa Beps de Colpensiones llega a los 1.5 millones de vinculados

Durante el sexto aniversario del Programa de los Beneficios Económicos Periódicos –Beps-, celebrado el pasado 28 de julio en Barranquilla, el presidente de Colpensiones Juan Miguel Villa, dijo que este programa ya cuenta con 1.5 millones de afiliados.



Dicho programa fue diseñado para proteger económicamente a los ciudadanos que hoy no cuentan con la posibilidad de cotizar para una pensión, o que habiéndolo hecho, cumplieron la edad de retiro y no lograron obtenerla.



Por su parte, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera dijo que “tenemos una meta y es poder llegar a más de 10 millones de ciudadanos que aún no cuentan con una protección para su vejez, por ello, desde el Gobierno trabajamos para impulsar el crecimiento de los Beps, desarrollando marcos normativos y regulatorios, con el fin de ampliar su cobertura, estableciendo alianzas estratégicas para el recaudo de los ahorros en redes de bajo valor, y entregando beneficios como los sorteos de vivienda y otros, con lo cual fortalecemos su reconocimiento y operación en todo el territorio nacional”.



Cabrera dijo que el programa Beps está diseñado para los informales que no alcanzan a cotizar pensión porque ganan menos de un salario mínimo.



“Hoy anunciamos que las personas que tienen ahorros en Beps lo pueden convertir en semanas cotizadas y quienes hayan cotizado y no puedan hacerlo más pueden tomar estos recurso voluntariamente y convertirlos en BEPS. El Gobierno les dará el 20 % adicional”, agregó.



El presidente de Colpensiones presentó un balance de los logros alcanzados a través del programa Beps: “De las más de 1.5 millones de personas vinculadas, el 68 % son mujeres, 33.671 colombianos disfrutan de una anualidad vitalicia que les asegura una protección económica en su vejez, el 89 % de las personas mayores beneficiarias están bancarizadas y reciben sus pagos en cuentas de ahorro”.



Expuso, que entre ahorros, aportes de terceros y traslados del SGP, “se ha recaudado más de $ 838.000 millones en total en las cuentas Beps y con total satisfacción gracias al sorteo “Ahorrar es Ganar”, se han entregado en diferentes departamentos del país, 11 bonos para la adquisición de vivienda y equipamiento a fieles ahorradores”.



Durante la jornada, la ministra de Cultura, Angélica Mayolo, resaltó el crecimiento del Programa Beps, gracias a la implementación del Decreto 2012 de 2017, que beneficia a gestores y creadores culturales con este Servicio Social Complementario. Agregó: “A la fecha, con la estrategia Beps Naranja se han impactado alrededor de 30 mil ciudadanos que desarrollan actividades relacionadas con la Economía Naranja y el sector cultural, alcanzando un total acumulado de $ 223.769 millones para beneficiar con un ingreso vitalicio y seguro de vida BEPS a 8.499 Gestores y Creadores Culturales de 684 municipios del país”.



