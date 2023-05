En el mundo cada vez hay más personas que realizan compras por internet, gracias a la existencia de diversas páginas y aplicaciones que ofrecen todo tipo de artículos que en varias ocasiones no se encuentran en ninguna tienda en el país de residencia, por lo que esta es una buena opción para adquirir estos productos.



Varios de estos comercios virtuales reciben todo tipo de tarjetas de crédito y monedas, además de hacer el envío a muchos países.

Si usted es de las personas que usualmente o por primera vez va a realizar una compra en el exterior, debe saber que el dueño del comercio utiliza otro tipo de moneda, por eso debe tener en cuenta el cambio de su moneda a la de la tienda en donde va a realizar la compra.



Además, es necesario conocer que al hacer el cambio a esa otra divisa, eso puede acarrear otro tipo de costos y aumentos.



Para realizar el pago de un artículo por internet existen varias formas de hacerlo según el comercio. Este puede ser con tarjeta de crédito, transferencia bancaria o un intermediario de pagos. Tenga en cuenta que en cualquiera de estas opciones, puede existir una comisión a la hora de entregar el dinero.

¿Cómo convertir euros a pesos colombianos al realizar una compra?

Varias páginas web cuentan con la opción de convertir euros a pesos colombianos, o a cualquier otra moneda, esto con el fin de conocer cuánto equivale cierto valor convertido a pesos y no incurrir en gastos excesivos a la hora de comprar un artículo.



Algunas de estos portales son ‘Xe’, ‘Wise’, ‘El economista’ y varias en las cuales únicamente debe ingresar el valor que desea convertir y la página automáticamente a cuánto equivale en pesos colombianos.



Si la compra la va a efectuar en efectivo, existen muchas casas de cambio en aeropuertos, terminales y alrededor de las ciudades principales para poder hacer el cambio de divisas.



Le puede interesar



Si la compra es por internet, muchas de las páginas que ofrecen artículos evidencian el precio del producto en la moneda desde donde se esté efectuando el pedido, por lo tanto usted sabrá desde un primer momento cuánto le costará el producto.



Otras páginas no muestran el valor en la moneda sino que publican el precio con la divisa del país en donde se encuentra el comercio. Por lo tanto, es en ese momento en el que usted puede hacer uso de las páginas de conversión de moneda, anteriormente mencionadas para saber el precio real de lo que va a adquirir.



La recomendación es que siempre que vaya a realizar alguna compra por internet, revise que no sea una página fraudulenta e investigue los comentarios que otros usuarios han hecho de las mismas. Si son más los comentarios negativos, desconfíe y no realice compras en ese comercio.

¿Qué hacer si realicé una compra por internet y no ha llegado?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

