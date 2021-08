Así puede consultar si es beneficiario del auxilio por desempleo

Le contamos cómo puede consultar si usted es beneficiario del Programa de Auxilio a los Trabajadores en Suspensión Contractual o Licencia No Remunerada, si aún no ha recibido el dinero.



El programa fue creado por el decreto 770 de 2020 con el objetivo de brindar auxilio económico a los trabajadores cuyo contrato fue suspendido durante los primeros meses de la emergencia sanitaria por covid-19, específicamente en abril, mayo y junio del 2020.



Dicha transferencia, con valor mensual de $ 160.000, se anunció para quienes cumplieran con los siguientes requisitos:

Ser trabajador dependiente de un postulante, que cumpla con los requisitos, del Programa al Apoyo al Empleo Formal -PAEF. Devengar hasta cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes. Encontrarse en suspensión de su contrato laboral o en licencia no remunerada, por al menos 15 días en los meses de abril, mayo y junio de 2020. Trabajadores no cubiertos por los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, de la compensación del impuesto sobre las ventas - IVA, o del Programa de Ingreso Solidario.

Facebook Twitter Linkedin

Se estableció una transferencia, con valor mensual de $ 160.000. Foto: César Malgarejo / EL TIEMPO

Según anunció el artículo 21 del Decreto 770 de 2020, “con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME se podrá otorgar hasta por tres (3) meses una transferencia mensual monetaria no condicionada a quienes para los meses de abril, mayo o junio de 2020 se les haya suspendido su contrato laboral o se encuentren en licencia no remunerada”.



La lista final de los beneficiarios del programa fue establecida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).



Si usted puede ser beneficiario del programa y aún no ha recibido su subsidio, puede ingresar a la página del Ministerio de Trabajo, ya que hay empresas que aún están haciendo el pago y traslado de recursos.

Allí, solo debe ingresar su tipo de documento y el respectivo número.



Si usted salió favorecido, debe descargar la aplicación ‘MOVII’ en su celular y registrarse con el mismo documento con el que salió como beneficiario.



Si presenta algún problema o duda adicional, puede comunicarse al correo solucionesdocumental@mintrabajo.gov.co, incluyendo el número y tipo de identificación y un teléfono de contacto.

