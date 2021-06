¿Cómo consultar el SOAT con el número de placa del vehículo?

Existen diferentes formas de consultar su Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), una póliza obligatoria para todo vehículo que cubre los gastos médicos generados por algún accidente de tránsito. Una de ellos es a través del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), y puede hacerlo con datos básicos como el número de su placa o número de documento. Así podrá conocer datos específicos de su seguro obligatorio.

Lo que debe hacer es ingresar a la página web del Runt (https://www.runt.com.co/), luego entrar a la opción de Consulta ciudadana y luego Consulta de vehículo.



En una nueva pantalla, le preguntarán por su procedencia, el número de placa de su vehículo, el tipo de identificación y el número de documento del propietario.



La ventaja de consultar el SOAT por placa de manera online consiste en que, de este modo, se puede conocer el estado de vigencia de la póliza y, así, no incurrir en la infracción de hacer uso del carro con el SOAT vencido. No tener vigente el SOAT o no portarlo cuando alguna autoridad de tránsito lo solicite es motivo para una multa de treinta salarios mínimos, además de la retención del carro con sus respectivos gastos de grúa y parqueadero. Además, en caso de accidente, el conductor deberá asumir los gastos médicos que se ocasionen.



CON INFORMACIÓN DE MAPFRE