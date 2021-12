Las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) se han valorizado un 2,63 por ciento en el último mes y cerca de 3,4 por ciento en los últimos 12 meses. Analistas señalan que el desempeño de la plaza bursátil colombiana observado en reciente oportunidad tiene que ver, en buena medida, con las recientes ofertas públicas de adquisición (opas) que la familia Gilinski hizo sobre las acciones de los grupos Nutresa y Sura.



(Lea también: Ingreso Solidario: ¿cuándo serán los giros en diciembre y sus montos?)

Analistas del mercado sostienen que en la actualidad las acciones de las empresas que cotizan en bolsa tienen precios muy bajos o están subvaloradas por lo que creen que este sería un buen momento para invertir en el mercado bursátil. No obstante, también recomiendan que antes de decidirse por incursionar en este mercado se haga un análisis juicioso no solo de las empresas en las que se quiere tener una porción sino también de las perspectivas que se tienen sobre esa inversión, pues hay que tener en cuenta que esta se debe hacer con una visión de largo plazo.



(Le puede interesar, además: Las opas de Gilinski: ¿La táctica es bloquear posible defensa del GEA?)



Hoy en día es fácil acceder al mercado de acciones en Colombia. Toda persona que tenga un capital y desee invertir en alguna empresa, ya sea colombiana o extranjera, podrá adquirir acciones con solo hacer una llamada a su asesor comercial o contratar los servicios de una plataforma electrónica de negociación.



Sin embargo, es importante que los futuros inversionistas tengan total claridad sobre lo que es y lo que no es una acción. Según los expertos de Credicorp Capital, una acción es un título que representa una fracción del patrimonio de una compañía, lo que significa que al comprar acciones, el inversionista se convierte en dueño de un porcentaje de la empresa.

Recomendaciones

Señalan, además, que es importante tener en cuenta que las ganancias percibidas por los accionistas serán proporcionales a la fracción que les corresponde de la utilidad neta generada por la compañía, la que puede ser distribuida en forma de dividendos, o ser retenida para financiar futuras oportunidades de crecimiento o fortalecer la estructura de capital.



Para una inversión en acciones a través del mercado de capitales, la rentabilidad total es el resultado de sumar los dividendos distribuidos y la ganancia de capital, que depende de la variación en el precio de las acciones en el mercado. Aunque las acciones se caracterizan por ser inversiones de un mayor riesgo que otros instrumentos, suelen destacarse dentro de las que tienen en el largo plazo, mejor retorno.



Así las cosas recomiendan tener en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de invertir en acciones:



1. Si el inversionista desea comprar acciones a largo plazo, lo primero que debe pensar es en la empresa en la que se está invirtiendo y sus fundamentales; analizando al menos: el sector donde opera, su estrategia, su equipo gerencial, su plan de inversiones y las necesidades de capital. Los factores puramente de mercado que afectan la acción como tal, como los flujos, el análisis técnico, y el sentimiento de los agentes, también son relevantes, pero no deben ser los únicos que evalúe el inversionista.



2. Dicho esto, no es suficiente con que la compañía en la que se va a invertir tenga fundamentales sólidos; una tesis de inversión robusta también implica contar con los factores de mercado propicios, que sea lo suficientemente líquida y que se encuentre negociándose en el mercado.



3. Analice el estado de la compañía, si es una empresa sana y financieramente sólida.



4. Pregúntese si el negocio tiene sentido y si la empresa tiene la posibilidad de crecer y/o generar valor para sus accionistas.



EL TIEMPO