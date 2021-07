¿Cómo cobrar una deuda si no tengo como probarla?

Si usted le prestó dinero a un amigo sin que este le firmara un documento y ahora no le quiere pagar, es posible cobrar la deuda a través de un proceso monitorio.



Este es un trámite judicial que permite a las personas probar que una deuda existe cuando no se tiene ningún papel firmado.



Según la herramienta LegalApp, si se encuentra en estos momentos en un caso similar deberá hacer lo siguiente:



1. Lo primero que debe hacer es buscar un acercamiento con el deudor para realizar el proceso. Debe presentar una solicitud ante el centro de conciliación, exponiendo los hechos o condiciones del crédito, valor que se debe, fecha en que se hizo, fecha de pago convenida, datos del deudor, como nombre completo, identificación, dirección física, correo electrónico, etc.



Así mismo, debe anexar fotocopia de la cédula del solicitante y el deudor, así como, los demás documentos relevantes que puedan probar la deuda.



2. De no poderse lograr la conciliación, deberá presentar ante los jueces civiles municipales o de pequeñas causas una demanda de proceso monitorio.



3. La deuda no puede superar los 40 salarios mínimos ya que el proceso debe ser de mínima a menor cuantía, así mismo debe presentarse la demanda en el lugar de residencia del deudor o el lugar de cumplimiento de la obligación del pago de dinero pactada.



Si se desconoce el paradero del demandado no podrá presentar este tipo de demanda, debido a que es necesaria la notificación personal del demandado.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS