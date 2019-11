¿Cómo capotear con la trepada del dólar que dejó el paro?

La crispación nacional y los temores por la aprobación de la reforma tributaria han llevado a los inversionistas a liquidar sus posiciones en dólares en el país, lo que llevó a que la cotización oficial de la divisa de hoy se ubique en en el récord de 3.502,92 pesos, justo cuando se acerca la temporada navideña y en vísperas del conocido Black Friday, jornada de descuentos del comercio en la que predomina la compra de artículos importados, en especial de tecnología.

Y es que no cabe duda que cualquier compra en dólares que se va a resultar en el largo plazo más costosa, y si se hace con tarjeta de crédito también hay que sumarle la tasa de interés que hay que pagar.



Por ello, según Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, un consejo clave para ahorrar es comprar los artículos en dólares con tarjetas de crédito, y luego pagar en forma rápida esa deuda con dólares comprados en casa de cambio, cuya tasa suele estar por debajo de la oficial del mercado cambiario.



Y mientras las compras internacionales o en dólares se liquidan con la tasa representativa del día, un sondeo hecho por EL TIEMPO mostró que el dólar en las casas de cambio se conseguía en 3.310 pesos, frente a los 2.970 pesos de comienzos de año. Es decir, hay un ahorro de 200 pesos por dólar.



De acuerdo con el experto, si el dólar vuelve a bajar, y dependiendo del tipo de tarjeta, no necesariamente implica un mayor costo. “La variable por tener en cuenta para muchas tarjetas es la fecha límite de pago de la factura, y no la tasa de cambio del día que se realizó la compra (que es la que muchas veces se aplica)”, explica.



Juan David Ballén, director de Análisis & Estrategia de Casa de Bolsa, advierte, incluso, que es posible que comencemos a evidenciar un incremento en los precios de los bienes importados desde diciembre, que se prolongue durante la primera parte de 2020 debido a la renovación de inventarios a un dólar más elevado.



Por ello, otros expertos también sugieren que si al hacer compras en dólares por montos importantes con tarjeta de crédito, otra opción es acudir a la compra de cartera, con el fin de ahorrar costos pero por la vía de una menor tasa de interés, ya que en medio de la competencia, los bancos suelen unificar varias deudas y ofrecen un interés menor que el que se paga en las compras.Aunque hay posiciones están divididas en cuanto a su magnitud, sí habrá un efecto en el gasto de la jornada de este viernes, pero también en la temporada de diciembre, en especial para quienes viajan al exterior.

5 pautas para que no lo ‘tumben’ en el Black Friday

Por otra parte, los expertos dan algunas pautas para que los usuarios que participan en la jornada del viernes negro no tengan dolores de cabeza por posibles robos y suplantaciones en sus compras electrónicas.



Andrés Guzmán, presidente Ejecutivo de la firma de informática forense Adalid, asegura que para esta época el engaño está a la orden del día y por eso da cinco tips para evitar ser estafado a través de las plataformas electrónicas, en medio de la expectativa de comprar más barato.

No creer en ofertas demasiado atractivas, es decir, si algún producto usualmente tiene un valor comercial de 2 millones de pesos, es imposible que termine costando $ 200.000.

Desconfíe de correos y páginas en los que le pidan información personal de más, o que tengan errores de ortografía, links caídos o inconsistencias que le puedan generar desconfianza.

Cuando haga clic sobre la oferta, usted debe validar en el browser (la parte superior donde se escribe la dirección electrónica) que aparezca https. La letra s es muy importante porque significa que usted está navegando en un sitio seguro.

Si ha tomado la decisión de compra, por ejemplo en Amazon , nunca entre a hacer su transacción ingresando por un link “referido”, lo más seguro es ingresar directamente a la página de Amazon y allí sí ingrese todos sus datos y los de sus tarjetas de crédito.

Digite la dirección URL directamente en el servidor y no en motores de búsqueda como Google, además al ingresar la URL valide la encriptación de seguridad, que se puede confirmar con el ícono del candado que aparece en la esquina izquierda de la barra donde va la dirección de la página.

