Consejos para pagar menos intereses de las tarjetas de crédito: tome nota

Las tarjetas de crédito, en primera instancia, se ofrecen como una ayuda para adquirir productos o servicios, pero luego sus cuotas y tasas de interés pueden generar estrés financiero. A continuación, le contamos cómo pagar menos intereses en sus compras.



En octubre, el Banco de la República decidió dejar la tasa de interés en un 13,25 por ciento y, según una encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo, el 19 de diciembre, cuando se vuelva a debatir sobre la tasa, se espera que baje unos 25 puntos y continúe así progresivamente para el próximo año.

Esto se presenta como un panorama positivo para los ciudadanos, más aún para los que hacen uso constante de sus tarjetas de crédito, ya sea para comprar los útiles escolares, compras navideñas o cualquier otro menester.



(Le podría interesar: Prima de Navidad: ¿qué la hace distinta y qué empleados la reciben en Colombia?).



Frente a este panorama, hay quienes llegan a pagar casi el doble de lo que adquirieron a causa de los intereses, lo que no se convierte en una buena estrategia para el bolsillo. Ante esto, le daremos algunos consejos para pagar menos intereses y así hacer rendir su dinero.

¿Cómo bajar los intereses de una tarjeta de crédito?

Un primer consejo es analizar detenidamente qué tipo de tarjeta de crédito tiene para que de esta manera pueda comunicarse con su entidad bancaria y negocie bajar la tasa de interés. A esto se puede añadir que haga un estudio de mercado y encuentre una tarjeta de otro banco con características similares con una tasa más baja y la exponga en su cita.



Hay quienes tienen varias tarjetas de crédito y préstamos, lo que lleva a que los intereses que deben desembolsar mensualmente sean más altos. Lo aconsejable en estas situaciones es la compra de cartera. Pedirle a una entidad que pague las deudas que tiene por separado y ahora con ellos pague solo una que se acomode a sus ingresos.



(No deje de leer: Facturación electrónica: ¿cómo evitar sanciones de la Dian?, le contamos).

Facebook Twitter Linkedin

Algo que es muy importante es no atrasarse con las cuotas de su tarjeta de crédito o préstamos. Foto: iStock

Consejos para tener un buen manejo, según BBVA

La entidad bancaria, a través de su página web, expone que para que el cliente tenga un buen manejo de su tarjeta de crédito puede hacer compras que ofrezcan el 0 por ciento de interés a uno o varios meses. De la misma manera, no excederse en las adquisiciones si es un valor mayor a sus ingresos mensuales.



Por otro lado, BBVA también enfatiza en no disponer de dinero en efectivo con la tarjeta, pues esto generará comisiones e intereses por cada disposición realizada, lo que aumenta el cobro mensual.

¿Cómo usar la tarjeta de crédito de forma inteligente?

Una recomendación más es no quedarse en el pago mínimo que se pide en cada cuota. Procure abonar un poco más de la suma que se le solicita, pues esta se irá a capital y en menos tiempo terminará de saldar su deuda.



Algo que es muy importante es no atrasarse con las cuotas de su tarjeta de crédito o préstamos. Las entidades lo reportarán con centrales de riesgo y esto significa más intereses y una mancha en su historial crediticio que lo pondrá en la lista negra para futuros financiamientos más grandes como los de vivienda propia.



(Lea también: No todos los pagos se consideran salario laboral: ¿sabe cuáles sí lo son? Le contamos).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Estos son los festivos en Colombia para el 2024: ¿serán menos o más que este año?

Deliciosa receta de pechuga de pollo, con salteado de verduras y champiñones

Waze alertará ahora si una carretera es más peligrosa por historial de accidentes