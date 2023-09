Se ha encontrado usted ante la sorpresa de que una entidad bancaria le rechaza su solicitud de crédito con el argumento de que su puntaje o 'score' creditico es muy bajo y usted no sabe bien a qué se refiere o quizás no se había percatado de esa situación. Sin ir muy lejos, dicho puntaje es una evaluación que hacen las centrales de información financiera (Datacrédito-Experian y TransUnion) sobre su comportamiento como deudor. Indica, en pocas palabras, si usted es buena o mala paga, para o cual se le asigna una calificación que los bancos y otras entidades tendrán en cuenta a la hora de tomar la decisión de si le prestan o no recursos o le financian la adquisición de un bien o servicio.



Cada central de riesgo tiene su escala de puntuación. Por ejemplo, Datacrédito-Experian ese puntaje oscila entre 150 a 950, con lo que un buen 'score' significa estar cerca de los 950. Tener una calificación a partir de los 700 puntos se traduce en un buen manejo de las obligaciones financieras y comerciales.



Así las cosas una buena o mala calificación depende solo de usted como deudor, pues está compuesta por sus hábitos de pago, si en su historia creditica aparecen reportes negativos (deudas en mora, atrasos en los pagos, incumplimientos, refinanciaciones) o no, información que es compartida por entidades financieras y cooperativas; empresas del sector real, de telecomunicaciones y firmas que ofrezcan algún tipo de financiación de productos o servicios o que requiera el cumplimiento de pagos específicos; como planes de telefonía celular, internet, entre muchos otros.



Así, cuanto más alto sea su puntaje, más probabilidades tendrá de calificar para préstamos bancarios y otro tipo de financiación que hoy ofrecen no solo las entidades financieras del país sino otras empresas. Por eso, acá algunos consejos que le pueden servir para cuidar y mejorar su score de crédito.

1. Clave conocer y entender su puntaje de crédito

El puntaje de crédito es resultado de la información que tiene en su historial crediticio. Por esa razón, es importante que revise de forma constante su historial crediticio, lo cual puede hacer hoy de forma gratuita en www.midatacredito.com.



Entender bien esos factores le permitirá entender cuáles son los cambios que se debe hacer para empezar a mejorar sus puntajes.



Tenga en cuenta que estos ajustes toman tiempo en ser reportados por las entidades financieras con las que usted tiene productos.

Foto: Datacredito

2. Pague a tiempo sus deudas

Su puntaje crediticio es el resultado de su comportamiento crediticio. Por eso, siempre mantenga al día sus obligaciones. Pagar tarde afecta negativamente su puntaje de crédito. Siempre es una buena idea utilizar los recursos y

herramientas disponibles para usted como, por ejemplo, los débitos automáticos y los

recordatorios para ayudarlo con el pago cumplido de sus obligaciones. Una buena

planeación financiera también es fundamental.

3. Solicite préstamos solo si es necesario

Tenga en cuenta que abrir muchas obligaciones probablemente no mejorará su puntaje de crédito y, por el contrario, un crédito innecesario puede dañar su puntaje crediticio. Por eso planee bien cuando vaya a solicitar y a abrir una nueva obligación crediticia no vaya a ser que el gasto de más le represente deudas imposibles de pagar.

4. No exceda su capacidad de endeudamiento

Mantenga siempre los saldos de sus tarjetas de crédito y otros tipos de créditos rotativos bajos. La utilización de los créditos es otro factor importante para calcular su puntaje de crédito. Por ende, siempre mantenga bajos los saldos, esto el indica a las entidades financieras que usted sabe bien cómo administrar sus créditos.

5. Revise siempre su historia de crédito

Tener un buen puntaje crediticio no se logra en cuestión de días, pues es el reflejo del buen comportamiento crediticio que se construye a lo largo del tiempo.



Por esta razón, es importante verificar periódicamente su informe de crédito y su puntaje de crédito. Construir un historial crediticio a partir de productos y deudas pequeñas es una buena forma de empezar la vida financiera. Esto además le permite conocer si las obligaciones que tiene contratadas las solicitó usted y no un tercer a su nombre, lo cual es muy perjudicial.

6. Reporte de inmediato cualquier anomalía

Nadie está exento de ser víctima de fraude o suplantación de identidad. De ahí la importancia de revisar la historia de crédito y generar alertas y notificaciones correspondientes para conocer la apertura nuevos productos a nuestro nombre. A través del portal midatacredito.com, se pueden activar de manera gratuita las notificaciones sobre apertura de nuevos productos, y se puede consultar siempre de manera gratuita nuestra historia de crédito.

6. Consulte otras centrales de riesgo

Recuerde que en el mercado crediticio no sólo existe el score de Datacrédito Experian. Muchas entidades cuentas con sus propias versiones y su puntaje puede subir o bajar por distintas razones.