¿Cómo ahorrar $ 127.000 pesos en la factura de luz en su casa? El truco de 'influencer'

El recibo de la energía podría estarle llegando costoso por determinados hábitos o prácticas en su hogar. Para ahorrar dinero y, por supuesto, ayudar al medioambiente, el joven Juan Daniel Hidalgo, influencer de finanzas, reveló el truco que le ha permitido reducir hasta $ 127.000 en la factura.

El creador de contenido compartió en su perfil Priceitcol, de Instagram, cómo invirtiendo en un multitoma de $ 8.000 pudo reducir costos.

"Encontré que el decodificador de televisión, el módem de internet y el replicador siempre se encontraban encendidos aumentando la factura de energía", contó en un video.

Método que empleó el joven creador de contenido para ahorrar luz. Foto: Instagram: @priceitcol

Al hacer cuentas, halló que estos tres aparatos estaban consumiendo unos 25.3 watts, representándole un costo de $ 190.738 por año. Por lo cual, decidió conectarlos a un multitoma que puede apagar cuando sale de casa o duerme: "El consumo baja automáticamente a cero".

En cambio, si tiene el multitoma encendido durante ocho horas por día, el costo se reduce a $ 63.752 al año. "Es decir, mi ahorro anual con este multitoma es de $ 126.958", concluyó.

Es importante verificar la capacidad de cada multitoma para no sobrecargarla, pues si lo hace puede generar cortos circuitos e incendios.

Los otros 'tips' para ahorrar energía

El Ministerio de Ambiente ha recomendado a la ciudadanía seguir varias prácticas para "reducir su huella de carbono, bajar los costos del recibo de la luz y luchar contra el cambio climático":

1. Planchar una sola vez: aconsejan que planche todas las prendas en una misma tanda y no lo haga en horas pico, es decir, 6 a.m. a 9 a.m. y de 5 p.m. a 6 p.m.

2. Evitar abrir y cerrar constantemente la nevera: según el Minambiente, "cuando se abre la nevera entra calor y el frío que genera el aparato se pierde rápidamente, obligando a que el electrodoméstico gaste más energía para recuperar su temperatura ideal".

Abir la nevera con frecuencia incrementa el consumo de energía. Foto: iStock

3. Desenchufar dispositivos que no estén en uso: como hizo el influencer, puede reducir energía al apagar los aparatos cuando sale de casa o duerme.

4. Usar sensores de tecnología de automatización del alumbrado: puede instalar estos sensores para que los bombillos se enciendan únicamente cuando detectan movimiento.

5. No conectar varios aparatos en una misma toma: no sobrecargue las tomas eléctricas con varias conexiones. "Si se requiere, es mejor optar por multitomas", dice el Minambiente.

6. Aprovechar la luz natural: para la realización de tareas cotidianas, emplee el día.

7. Pintar las paredes con colores claros: "esto ayuda a aprovechar mejor la luz, tanto natural como artificial", dice la autoridad.

Los colores claros ayudan a la iluminación de los espacios. Foto: iStock

8. Cambiar las bombillas por unas más eficientes: utilice bombillos LED que consumen 2,5 veces menos que los de consumo convencional.

9. Evitar la introducción de alimentos calientes dentro de la nevera: espere a que estén fríos para que la nevera no consuma mayor energía.

10. Borrar los correos electrónicos que ya no se necesitan: "los correos no deseados o no leídos se almacenan en la nube, consumen mayor cantidad de energía y producen más emisiones de dióxido de carbono", enfatiza el Minambiente. Según cálculos de las autoridades, eliminar 50 correos por día ayuda a reducir 200 gramos de la huella de carbono.

