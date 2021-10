Consejos para que no gaste de más en este fin de año

Ya no queda nada para que lleguen los días sin IVA, luego vendrá el Black Friday y más adelante las compras de fin de año. Si bien hay que disfrutar de estas fechas, también hay que ser consciente de lo que puede o no gastar para no sobreendeudarse.



"El apoyo al comercio es uno de los motores para el desarrollo de la economía del país, como también lo es tener una adecuada planificación de las finanzas por parte de los consumidores”, señaló Gabriel Migowski, CEO de RappiPay Colombia.



(Puede leer también: Aerolínea Viva lanza tarjeta de crédito: estos son los beneficios)

Para que tenga un adecuado manejo de sus finanzas RappiPay le proporciona cinco consejos:



1. Analice sus finanzas personales: debe determinar cuál es su punto de partida. Es importante realizar un balance de su situación económica actual y de sus ingresos en los próximos meses.



2. Defina sus metas: elabore una lista de los objetivos que quiere lograr y establezca la prioridad de cada uno. Estos deben ser cuantificables y específicos.



3. Evite los gastos hormiga: es importante identificar estos gastos pequeños que a largo plazo pueden tener efecto en su economía.



Es necesario saber dónde se encuentran, organizarlos y buscar alternativas de consumo para reducirlos.



(Le puede interesar también: Qué le puede servir a Colombia de los hallazgos de los Nobel de Economía)



4. Elabore un presupuesto: es necesario conocer en qué gastará su dinero, por lo que es importante incluir en primera medida, lo destinado a cancelar deudas, ahorrar e invertir. Una vez analizado este panorama revisar cuáles serán estos gustos que me quiero dar.



5. Ahorre: lo importante es la disciplina, la constancia y el orden, así como gastar de forma moderada.



En ese sentido, RappiPay recomienda destinar entre 10 a 15 por ciento de sus ingresos mensuales al ahorro. Para ello, la mejor manera de hacerlo es separar dicho monto en una cuenta distinta a la que use para sus gastos del mes apenas reciba sus ingresos.



(Puede leer también: ¿Por qué Anif pide contemplar retiro del uso del tapabocas al aire libre?)